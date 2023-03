Bruce Campbell taquine le retour de Pizza Poppa dans le MCU

Bruce Campbell a rejoint l’univers cinématographique Marvel l’année dernière Doctor Strange dans le multivers de la folie, et peut-être que les fans n’ont pas vu le dernier de ce personnage. Dans le film, Campbell a joué « Pizza Poppa », un vendeur de nourriture vendant des boules de pizza à New York. Il a le malheureux mécontentement de se heurter au docteur Strange (Benedict Cumberbatch), ce qui entraîne une malédiction qui a vu le Pizza Poppa se frapper pendant les trois semaines suivantes. Nous voyons le personnage pour la dernière fois dans une séquence post-crédit lorsque le coup de poing s’arrête enfin, lui apportant un grand plaisir.





Le film a été réalisé par Sam Raimi, qui a longtemps trouvé des moyens d’inclure son vieil ami Campbell dans des camées spéciaux pour ses différents films. Mais cela ne signifie pas que la Pizza Poppa a été introduite en tant que personnage unique. Dans une nouvelle interview avec Slash Film, Campbell taquine qu’il se passe beaucoup plus de choses pour le vendeur de boules de pizza que les fans ne le savent encore, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a brisé le quatrième mur en regardant directement la caméra et en parlant à la foule dans le Docteur étrange 2 scène post-générique. L’acteur révèle qu’il a eu de « longues et ennuyeuses discussions » avec les producteurs de Marvel, probablement sur le moment et la manière de ramener Campbell dans le MCU.

Comme l’explique l’acteur dans l’interview :

« Eh bien, si vous pensez, par exemple, qu’il n’est qu’un Pizza Poppa, je pense que vous vous trompez gravement, car comme nous le savons tous, une fois que vous entrez dans ce multivers, soyez très prudent. Les perceptions ne sont pas ce que vous pensez qu’elles sont Tu penses que j’aurais signé pour ce petit rôle stupide avec un gars avec quatre lignes de dialogue ? Oh, non, non, non, non, non, non, non. J’ai eu de longues discussions ennuyeuses avec Merveille. »





Bruce Campbell : reviendra-t-il dans le MCU ?

Cela correspond aux informations de l’année dernière selon lesquelles Campbell avait signé un contrat de trois photos avec Marvel Studios. Tout cela semble suggérer que le personnage de Campbell n’était pas tant un vrai vendeur de boules de pizza, mais un autre personnage déguisé dont la véritable identité sera révélée dans le futur du MCU. Dans le même temps, Campbell est également connu pour s’amuser avec les fans, il est donc difficile de vraiment savoir avec certitude si son retour dans le MCU est garanti à 100 %.

Le temps nous dira si Campbell réapparaît dans le MCU, mais pour l’instant, les fans ont une chance de voir l’acteur en direct. Il emmène son jeu télévisé Last Fan Standing en tournée, et vous pouvez en savoir plus sur Bruce-O-Rama.com. Le nouveau Evil Dead film, Evil Dead Risedans lequel Campbells a joué le rôle de producteur exécutif aux côtés de Sam Raimi, sortira en salles le 21 avril.