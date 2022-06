Bruce Campbell soutient la rumeur selon laquelle il pourrait jouer Hadès dans Hercule de Disney

Bruce Campbell est l’un de ces acteurs qui est devenu une icône du cinéma depuis ses tout débuts. Il est devenu un tel favori que son nom est fréquemment lié à des apparitions dans de grands films malgré son statut original de dieu B-Movie. Cette fois, la rumeur est qu’il pourrait en fait jouer un dieu dans le remake en direct de Disney de Hercule. Un nouvel article récent affirmait que Campbell avait été approché pour jouer Hadès dans le film réalisé par Guy Ritchie, et bien que Campbell ait démystifié la rumeur, il est tout à fait favorable à ce que cela se produise.

Il a été annoncé ce week-end que Guy Ritchie reviendrait à Disney après son passage en tant que réalisateur sur Aladdin en 2019 pour prendre la tête de leur Hercule refaire. Alors que Ritchie est mieux connu pour ses films de gangsters, son travail plus récent l’a vu se diversifier dans de nombreuses directions, et une partie de cela semble avoir un pied dans la porte de Disney. Avec Hercule maintenant en développement, des rumeurs et des castings de fans sur qui pourrait jouer dans le film sur le mythe grec ont commencé à faire le tour d’Internet, ce qui a conduit Bruce Campbell à donner son avis sur la rumeur le concernant. Il a déclaré sur Twitter :

« Je ne sais pas où cette rumeur inter-web a commencé, mais je la soutiens. »

Campbell a récemment été vu en train de faire une apparition amusante dans le MCU, apparaissant comme Pizza Poppa dans Doctor Strange dans le multivers de la foliece qui n’était pas une apparition surprenante compte tenu de sa relation avec le réalisateur Sam Raimi, mais il ne fait aucun doute que les fans aimeraient le voir apparaître dans Hercule même si cela semble peu probable.

Les fans ont demandé à Bruce Campbell de remplacer Amber Heard dans Aquaman 2

Pour montrer l’étendue de l’amour des fans pour Campbell, à la suite du procès de Johnny Depp lorsque de nombreuses pétitions ont été lancées pour retirer Amber Heard de la Aquaman suite, parmi les différents castings de fans en ligne, il y en avait un pour que Campbell reprenne le rôle. Bien que cela semble une idée complètement ridicule, les mèmes sur le casting sont devenus viraux et Campbell lui-même a même répondu en plaisantant, « Envoyez-moi le script. »

Bien que Campbell ait fait de nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma au fil des décennies, on se souviendra toujours de lui sous le nom d’Ash Williams dans le Evil Dead la franchise. Même maintenant, après avoir dit qu’il ne jouerait plus le personnage à l’écran, il ne peut échapper à l’attraction du Necronomicon Ex Mortis, ayant fourni sa voix et sa ressemblance à Evil Dead : le jeuqui a récemment été publié avec beaucoup d’éloges, et il a également écrit une nouvelle série de bandes dessinées, sergent. Rock contre l’armée des morts, qui sortira en septembre. Tout cela va de pair avec son crédit de producteur sur le dernier Evil Dead film, qui ne le mettra pas en vedette dans son rôle emblématique de Ash, mais il a promis de plaire Evil Dead fans partout.

Quand il s’agit de rumeurs d’une apparition dans Herculeles fans peuvent être laissés pour compte, mais il est clair que Campbell a beaucoup d’autres projets dans ses manches pour les rendre heureux dans un proche avenir.