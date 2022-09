Bruce Campbell révèle ce que Tim Curry aimait le plus dans le Rocky Horror Picture Show

Le spectacle d’images Rocky Horror a récemment célébré son 47e anniversaire, et l’acteur Bruce Campbell a profité de l’occasion pour partager une histoire sur la façon dont la star du film Tim Curry vraiment aimé faire le film pour une chose plus que toute autre. Curry, qui est également apparu dans la version scénique du film, aux côtés de créateurs comme Richard O’Brien et Meat Loaf, a trouvé le film particulièrement attachant pour la façon dont il a sauvé un certain nombre de petits cinémas indépendants grâce à son contenu inattendu et durable. popularité.





Dans toute l’histoire de la scène et de l’écran, il y a moins de comédies musicales qui ont eu tout à fait l’impact de Le Rocky Horror Show. Régulièrement emballé dans la foule pour des représentations théâtrales en direct, dont beaucoup se déguiseront en leurs personnages préférés, et garanti d’obtenir une réaction de ceux qui y sont présentés pour la première fois, le film a défié ses critiques de continuer à être aussi populaire maintenant plus d’un demi-siècle depuis ses débuts sur scène.

Pour célébrer le 47e anniversaire de l’adaptation cinématographique, qui comprenait de nombreux acteurs originaux, l’acteur Bruce Campbell s’est rappelé avoir travaillé avec Tim Curry sur le film. Congo au milieu des années 1990, et la conversation qu’il a eue avec l’acteur à propos de Horreur rocheusel’héritage. Campbell a écrit:

« Pendant le tournage du Congo, je me suis assis au sommet d’un volcan en train de parler à Tim Curry de ce film. Il a dit que l’une des choses les plus cool était que cela avait évité à un certain nombre de petits théâtres indépendants de sombrer, car ils savaient que deux soirs par semaine, Rocky allait faire de grosses affaires.

Le Rocky Horror Show présente un casting All Star

Renard du 20e siècle

S’il y a une chose qu’on ne peut nier Le spectacle d’horreur rocheuxc’est que c’est quelque chose qui doit être vécu plutôt que décrit, car il est très peu probable qu’une description puisse vraiment rendre justice à la comédie d’horreur qui était si en avance sur son temps qu’elle n’a peut-être même pas encore rattrapé son retard.

Le film incluait Curry comme bas et porte-jarretelles portant Frank N. Furter, un travesti lubrique de la planète Transsexual dans la galaxie de Transylvanie. Bien que le film contienne des thèmes très matures autour de la sexualité, de la misogynie et d’une touche de meurtre, cela n’a pas empêché tout un épisode de la série télévisée populaire Joie s’y consacrer, prouvant à quel point l’héritage de Horreur rocheuse atteint.

Alors que ces dernières années, les retrouvailles des acteurs du film ont perdu une partie de leur nombre, comme le rockeur Meat Loaf décédé plus tôt cette année, Tim Curry fait toujours des apparitions dans de nombreuses conventions malgré le fait qu’il soit confiné dans un fauteuil roulant depuis une décennie depuis sa souffrance. un accident vasculaire cérébral en 2012. En tant qu’acteur connu pour avoir créé des personnages mémorables, tels que Darkness dans le film Tom Cruise Légendeet Pennywise the Clown dans l’adaptation télévisée originale de C’est de Stephen KingFrank N Furter de Curry n’est qu’une autre de ses créations qui vivra pour toujours.