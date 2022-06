Bruce Campbell réagit à Viral Meme appelant à son casting en tant que Mera dans Aquaman 2

Le dernier nom à venir en remplacement possible d’Amber Heard dans Aquaman et le royaume perdu est Evil Dead star et légende de la série B Bruce Campbell. Au milieu de ses batailles juridiques avec Johnny Depp, de nombreux cinéphiles ont demandé que Heard soit retiré de la prochaine suite de DC. Une pétition populaire pour son licenciement a dépassé les quatre millions de signatures tandis que les fans ont suggéré des alternatives, notamment Emilia Clarke, Blake Lively et même l’avocat de Depp, Camille Vasquez.

Un nouveau mème qui a fait le tour des médias sociaux plaisante sur une pétition demandant à Campbell de remplacer Heard en tant que Mera dans Aquaman 2 a atteint les trois millions de signatures. Un fan avait envoyé le mème à Campbell sur Twitter et a réussi à obtenir une réponse du groovy. Campbell a gardé la lumière en déclarant en plaisantant: « Envoyez-moi un script. »

La réponse de Campbell est devenue virale et a amassé plus de 228 000 likes à ce jour. Bien que cela ne soit évidemment pas destiné à être pris au sérieux, certains fans sont allés un peu plus loin en imaginant réellement Campbell dans le rôle de Mera. Au moins une personne a inséré le visage de l’acteur sur le corps de Mera avec une application d’échange de visage juste pour avoir une meilleure idée de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Bruce Campbell n’obtiendra probablement pas le rôle

En toute sincérité, il n’y a pas eu de discussion sérieuse à ce stade sur le fait qu’Amber Heard soit renvoyée de Aquaman et le royaume perdu. Il a été révélé que son rôle avait été considérablement réduit par rapport au scénario original, mais le producteur Walter Hamada a déclaré au tribunal que cela n’avait rien à voir avec sa bataille juridique avec Johnny Depp et était dû à un manque de chimie avec Jason Momoa. Si Hamada a déjà témoigné que la situation Depp vs Heard n’affecte pas Aquaman 2il semble très peu probable que le rôle soit remplacé à ce stade.

Cela ne signifie pas que les fans ne peuvent pas voir Campbell à l’écran. Il a retrouvé son vieil ami Sam Raimi pour apparaître dans le nouveau film à succès Doctor Strange dans le multivers de la folie. Campbell est également apparu récemment dans le film d’horreur de vacances Vendredi noir et a joué dans le téléfilm Un soir de décembre. Récemment, il a taquiné qu’il avait quelque chose « d’étrange » en préparation, laissant supposer qu’il pourrait filmer une nouvelle saison de Croyez-le ou non de Ripley !.

Campell a également revisité le Evil Dead franchise avec la sortie récente de Evil Dead : le jeu. Le jeu vidéo intègre des personnages de tout le Evil Dead franchise et présente la voix et la ressemblance de Campbell en tant que personnage populaire d’Ash Williams. Il est également producteur du prochain Evil Dead film, Evil Dead Risebien qu’on ne s’attende pas à ce qu’il apparaisse physiquement en tant que Ash dans le film.