Bruce Campbell présente Evil Dead: The Game sur PS5, PS4

Vous pouvez déjà incarner Ash Williams de Bruce Campbell dans Dead by Daylight, mais nous supposons que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Evil Dead n’obtienne son propre jeu dédié. Il s’agit d’un jeu coopératif qui arrivera sur PlayStation 5 et PS4 plus tard cette année, avec Sabre Interactive en charge des tâches de développement. Il y a aussi un élément asymétrique dans le gameplay.

Le communiqué de presse explique : « Travaillez en équipe de quatre survivants, dont Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur, et plus encore, pour combattre les Deadites et bannir le vil Kandarian Demon. Ou devenez vous-même le puissant démon, en utilisant vos pouvoirs de possession pour arrêter les gentils morts et avaler leurs âmes ! »

Découvrez le nouveau gameplay intégré ci-dessus.