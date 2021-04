Bruce Campbell partage une raison hilarante pour laquelle Ash est si enfermée dans l’armée des ténèbres Poster

Après le succès éclatant des deux premiers de Sam Raimi Evil Dead films, le cinéaste s’est associé à son partenaire créatif de longue date Bruce Campbell pour réaliser le troisième volet de la série, Armée des ténèbres. Le film voyait Campbell comme le héros d’action improbable du film d’horreur Ash Williams menant une guerre contre les morts-vivants au Moyen Âge. L’affiche du film présentait un Ash anormalement branlé et déchiqueté levant les bras en signe de triomphe. Récemment, Campbell a tweeté à propos de l’affiche, admettant que les muscles étaient l’idée du producteur du film.

Ouais, le producteur Dino De Laurentiis avait les mains dessus. C’est l’affiche étrangère. Il savait que Schwarzenegger vendait à l’étranger, alors il m’a fait ressembler à Arnold. C’est très idiot. https://t.co/uK3cq8DdBY – Bruce Campbell (@GroovyBruce) 7 avril 2021

Au moment de la sortie de Armée des ténèbres, Arnold Schwarzenegger s’était déjà imposé comme la plus grande star de l’action au monde, et ses biceps bombés étaient devenus des légendes, ornant les affiches murales des gymnases et les panneaux de cinéma dans une égale mesure partout dans le monde.

Ainsi, il est compréhensible que les producteurs de Armée des ténèbres voudrait que leur héros ressemble davantage à Schwarzenegger pour attirer les marchés étrangers. Même si Ash est aussi différent que possible d’un personnage de film « Arnold ».

Alors que Schwarzenegger est connu pour jouer des hommes machos stoïques mais bienveillants qui chargent pour sauver la situation, Ash Williams a toujours été défini par son désir de rester aussi loin que possible de l’action et d’utiliser son temps libre pour boire et coucher les femmes à la place. de mener des croisades justes contre ses ennemis.

C’est cette approche inhabituelle d’un rôle d’action de premier plan qui a fait Bruce Campbell comme Ash si mémorable. Le public a compris le désespoir du personnage face à une armée de Deadites et l’a encouragé quand il a finalement décidé d’arrêter de courir pour se tenir debout et se battre, attachant une tronçonneuse à la place d’une main et brandissant un fusil de chasse à lui seul avec un style et fanfaronnade qui rendrait le Terminator de Schwarzenegger vert de jalousie.

Alors que les fans originaux d’Evil Dead verront toujours Campbell’s Ash comme le visage de la franchise d’horreur emblématique, l’acteur a insisté ces dernières années sur le fait qu’il avait retiré son personnage. Un nouveau Evil Dead Le film est prévu avec une toute nouvelle distribution et un nouveau réalisateur, avec Campbell et Raimi aidant en tant que producteurs sur le projet.

Pourtant, les fans espèrent un jour que la série verra un bon retour de Campbell et Raimi, qui ont tout lancé. C’est un sentiment que Raimi partage également, car il a révélé l’année dernière qu’il voulait en faire un de plus. Evil Dead film mettant en vedette le retour d’Ash Williams.

«Bruce, Rob [Tapert] et je travaille avec un jeune cinéaste qui écrit une nouvelle histoire d’Evil Dead qu’il dirigera. Quant à moi … j’adorerais réaliser un nouveau film Evil Dead … mais j’aimerais vraiment le faire avec Bruce. Et il dit qu’il a retiré le personnage. J’espère que non. »

