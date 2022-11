Bruce Campbell partage des images d’aperçu du film Hallmark My Southern Family Christmas

De nouvelles images ont été publiées pour Noël de ma famille du Sudune nouvelle comédie des Fêtes mettant en vedette Evil Dead star et légende de la série B Bruce Campbell. Ayant depuis pris sa retraite de jouer son personnage sanglant d’Ash Williams dans tous les nouveaux films d’action en direct, Campbell a assumé des rôles plus légers à ce stade de la carrière de l’icône de l’horreur. Prendre à Twitteril a posté des photos qui donnent un aperçu de son prochain film avant sa première sur Hallmark Channel le 24 novembre.





« C’est l’heure d’un Noël cajun ! » Campbell dit dans son tweet, que vous pouvez voir ci-dessous.

Le film fait partie de la programmation « Countdown to Christmas » de Hallmark pour l’année. Avec Campbell, il met également en scène Jaicy Elliot, Ryan Rottman, Moira Kelly et Brian McNamara. Daniel Lewis d’Evergreen Films produit. Pour en savoir plus sur le film, vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

« Sous l’apparence d’un journaliste, Campbell a la chance de connaître son père biologique pour la première fois – sans qu’il ne sache jamais qui elle est vraiment. Alors qu’elle passe du temps avec lui et sa famille, ainsi qu’avec le responsable des archives de la ville, elle se rend compte que les familles sont des choses merveilleuses et désordonnées. En fin de compte, Campbell doit décider si elle va garder son identité secrète ou révéler la vérité à son père – une décision qui changera leur Noël familial pour toujours.





Bruce Campbell prend goût aux films de Noël Hallmark

Canal Hallmark

Cela devient un événement annuel pour Campbell d’apparaître sur Hallmark pour célébrer les vacances. L’année dernière, il a également partagé la vedette avec Peter Gallagher dans un film de Hallmark Channel intitulé Un soir de décembre. Ce film a suivi Campbell et Gallagher en tant que paire de frères et de rockeurs vieillissants qui décident de se réunir après avoir eu des retombées 10 ans auparavant. Peut-être verrons-nous Campbell sonner à nouveau pendant la saison des fêtes en 2023, car le groovy semble certainement profiter de son temps pour faire des films de Noël.

Mais l’horreur fait toujours partie du sang de Campbell. En fait, l’année dernière, il a pu combiner sa nouvelle appréciation pour la saison des fêtes avec le genre d’horreur en tant que l’une des stars du film Vendredi noir!. Ce film se déroule dans un magasin qui est attaqué par des zombies lors d’une vente Black Friday. Plus tôt cette année, Campbell est également apparu dans le film Marvel Doctor Strange dans le multivers de la folie et a eu des rôles dans des émissions de télévision récentes comme AP Bio, Archeret Les derniers enfants sur Terre.

Noël de ma famille du Sud premières sur Hallmark Channel le jeudi 24 novembre à 8 / 7c.