Bruce Campbell nomme ses cinq rôles préférés

L’acteur vétéran et légende du film B Bruce Campbell est apparu dans des dizaines de films et d’émissions au fil des ans, et ses fans auront tous leurs propres personnages préférés qu’il a joués. Il est probablement prudent de dire qu’Ash Williams de La mort diabolique et ses suites seraient en tête de liste de la plupart des fans, car c’est un personnage qu’il a joué à plusieurs reprises à différentes étapes de sa carrière. Mais il ne manque certainement pas d’autres personnages intéressants et mémorables pour les fans de Campbell parmi lesquels choisir comme favori.

Pour sa part, le groovy a été invité à nommer son personnage préféré de sa carrière dans une nouvelle interview avec Game Informer pour aider à promouvoir Evil Dead : le jeu. Il est difficile pour Campbell de choisir un seul personnage en particulier, mais il a un top cinq, qui comprend un mélange de rôles au cinéma et à la télévision. Bien sûr, Evil Dead le protagoniste Ash Williams fait partie du top cinq, étant donné que le personnage est synonyme d’acteur à ce stade. Campbell nomme également quatre autres rôles préférés des fans et ajoute également un sixième rôle bonus :

« J’ai en quelque sorte un top cinq. Vous savez, Ash, Brisco County Jr., Bubba Ho-Tep. Même Hercule et Xena, jouant Autolycus, le roi des voleurs. Jack of All Trades était amusant. Je lancerais Burn Notice dans ici aussi. »

De nombreux fans de Campbell seront heureux de le voir nommer le cow-boy titulaire de la série télévisée classique culte Les aventures du comté de Brisco, Jr., une émission diffusée pendant une saison au début des années 1990. Les fans ont également adoré le temps de Campbell en tant qu’Autolycus dans Hercule et Xénail n’est donc pas très surprenant de voir ce personnage figurer également sur la liste de Campbell. Homme à tout faire est comparativement un peu plus obscur, fonctionnant pendant deux saisons en 2000 et mettant en vedette Campbell en tant qu’agent secret au 19ème siècle. Pendant ce temps, Sam Axe de Campbell de Avis de brûlure a été un tel succès qu’il a reçu son propre téléfilm en 2011.

Le seul personnage de film à part Ash à être nommé est Elvis Presley, tel qu’il a été interprété par Campbell dans le classique culte de 2002 Bubba Ho-Tep. L’un des films les plus uniques de Campbell, le film réalisé par Don Coscarelli reprend avec un Elvis plus âgé vivant dans une maison de retraite après avoir changé d’identité avec un imitateur plusieurs années auparavant, à l’insu de quiconque. Il s’associe à un homme noir qui insiste sur le fait qu’il est JFK (Ossie Davis) pour protéger les autres résidents lorsque la maison de retraite est attaquée par une ancienne momie.

Quant à la suite de Campbell, l’acteur apparaîtra probablement dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Le film de super-héros est réalisé par Evil Dead le réalisateur Sam Raimi, qui est connu pour inclure des camées Campbell dans ses autres films. Campbell a également taquiné son camée mais a également dit à Game Informer qu’il y a une chance que ses images aient été supprimées.

« Les gars de Marvel, ils font huit de ces films en même temps, donc ils mettent toujours à jour les intrigues. Donc, mon copain Sam a dû ajouter des scènes qu’ils lui ont dit qu’il devait tourner, et il a supprimé des scènes qui ne sont plus Donc, jusqu’en mai, lorsque ce film sortira, je ne suis même pas sûr que Benedict Cumberbatch sache s’il est dans ce film ou non.

Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira le 6 mai 2022.





