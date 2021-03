Bruce Campbell fait allusion à son camée dans « Doctor Strange 2 »

Bien qu’il n’ait pas de confirmation officielle, l’acteur Bruce Campbell a suggéré (de manière quelque peu ambiguë) qu’il y aurait un caméo « Docteur Strange dans le multivers de la folie», Après diverses rumeurs suggèrent que le cinéaste Sam Raimi, qui sera en charge de la réalisation de ce film après le départ de Scott Derrickson, aurait invité Campbell pour un camée dans la bande de Merveille.

Après tout, la proximité entre les deux remonte à la trilogie de Evil Dead, entretenant une étroite relation d’amitié entre eux. Sauf pour le retour incontesté de Benedict Cumberbatch à son rôle de Stephen Strange, de nombreux détails sur la bande sont gardés en réserve par le studio à l’exception de la participation de Elizabeth Olsen Quoi Wanda Maximoff.

Une semaine après avoir révélé qu’il visitait la ville de Londres (même endroit où le film est en tournage), Campbell Maintenant, il a utilisé son compte Twitter pour donner à ses abonnés un autre indice à ce sujet (jusqu’à présent non confirmé), suggérant qu’il a fini de filmer son rôle dans un projet.

Partageant une photographie du panorama visuel coloré de la ville, l’acteur a noté dans son message: «Wow, c’était super de travailler dans une certaine ville, avec un certain réalisateur, sur un certain film avec un certain acteur. Bien sûr que oui ». Au cours des dernières années, Campbell n’a pas été étranger à faire de petites apparitions sur les bandes de Raimi, donc une apparition d’invité sur la bande de merveille ce n’est pas un scénario jetable.

Campbell Il a maintenu un statut de star culte, limitant ses apparitions principales à moins qu’il ne s’agisse d’un projet qui le passionne vraiment. En 2018, après la popularité déjà évidente du genre des super-héros au cinéma et à la télévision, l’acteur assurait qu’il n’avait aucune envie de jouer dans une production de ce type.

« Grands blockbusters, chaque fois que je vois un acteur dans l’un d’entre eux, je me tord de douleur parce que je pense ‘Oh, ce salaud sera dans ce costume pendant 10 ans.’ Si vous filmez selon un calendrier de tournage de sept mois, vous avez votre mois Bahamas, puis tu fais la promotion pendant trois mois, puis tu reviens à la suite, tu reviens au même foutu costume », faisait-il remarquer.

Actuellement, Campbell est réservé en tant que producteur exécutif avec Raimi du nouvel épisode de la saga « Evil Dead», Qui sera une continuation directe de la trilogie originale et non un redémarrage comme on le pensait à l’origine. La suite de « Docteur Strange»Sortie prévue le 25 mars 2022.