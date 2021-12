Bruce Campbell est Down to Voice Ash dans une série animée Evil Dead

Peut-être n’avons-nous pas encore vu le dernier d’Ash Williams. Joué par Bruce Campbell dans le film d’horreur classique de Sam Raimi La mort diabolique et ses deux suites, Campbell a plus récemment repris son rôle de Ash dans la série télévisée Starz Ash contre Evil Dead. Après la fin de ce spectacle, la légende du film B a annoncé sa retraite du rôle, déclarant « Ash a quitté le bâtiment ».

Campbell a clairement de l’amour pour Ash et le Evil Dead franchise, et sa décision de s’éloigner du personnage est en fait assez solide. L’acteur a expliqué comment son corps ne peut tout simplement pas faire face aux exigences physiques de jouer le héros d’horreur. À la fin de la dernière saison de Ash contre Evil Dead, il était assez ferme dans sa décision de ne pas avoir à revivre ça maintenant qu’il a la soixantaine.

« J’ai fini de jouer à Ash, donc cela détermine en grande partie où nous allons avec la franchise sans ce personnage, mais il y a plus d’histoires quelle que soit la phrase clichée, j’ai tout laissé sur la table », a-t-il récemment déclaré à Collider. n’ai rien d’autre à donner. Les trois saisons [of Ash vs. Evil Dead] ont été les saisons les plus longues de ma vie. Si vous voyiez les e-mails implorant divers réalisateurs qui disaient : « Hé, mon genou ne fonctionne pas bien. Attention à demain. Ayons le cascadeur à proximité. Hé, je ne peux plus courir. C’était juste une lutte physique sans fin.

Sentant qu’Ash avait une fin plutôt satisfaisante à son histoire, Campbell a également estimé qu’il n’y avait pas vraiment besoin de continuer dans le rôle. Il a ajouté: « Je pense que nous avons vraiment appuyé sur tous les boutons et qu’il a accompli son destin écrit dans cet ancien livre. Il était le gars destiné à vaincre le mal dans le passé, le présent et le futur, et il est parti avec un robot chaud au fin pour aller donner un coup de pied dans le futur. De quoi d’autre avez-vous besoin ? »

Dire au revoir à Ash est toujours difficile à faire pour les grands Evil Dead Ventilateurs. Malgré la retraite de Campbell du rôle, beaucoup espéraient toujours qu’il reviendrait pour un caméo dans le prochain film Evil Dead Rise. Campbell a confirmé qu’il ne le ferait pas, insistant sur le fait qu’il n’irait plus jamais combattre physiquement avec les Deadites.

La bonne nouvelle est que l’histoire d’Ash pourrait bien continuer un jour, même si ce n’est pas sous forme d’action réelle. S’adressant à OK Magazine, Campbell a confirmé qu’il était toujours heureux d’exprimer Ash Williams dans une potentielle adaptation en série animée. Cela permettrait à Campbell de livrer tous les one-liners les plus groovy du personnage dans le confort d’une cabine d’enregistrement, sans faux sang nécessaire. Comme il l’a dit sans ambages au magazine, « Je peux faire la voix. »





Ceux qui suivent de près Bruce Cambpell ne seront peut-être pas trop surpris. Il a prêté sa voix à Ash dans le jeu vidéo Mort à la lumière du jour et exprimera également Ash dans Evil Dead : le jeu. Pourtant, bien que les jeux vidéo soient amusants, ils ne continuent pas l’histoire d’Ash and the Ghost-Beaters, et de nombreux fans espèrent voir ce qui va suivre avec un suivi animé de Ash contre Evil Dead. Le temps nous dira si cela arrive un jour.





