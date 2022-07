Bruce Campbell dit que les pourparlers ont commencé pour une série animée Evil Dead

Evil Dead Rise sera le premier Evil Dead film dans lequel Bruce Campbell n’est pas apparu à l’écran en tant que Ash Williams, le protagoniste malchanceux de la majeure partie du Evil Dead la franchise. Cependant, les fans qui craignent qu’Ash ne soit arrivé au bout du chemin après que Campbell a effectivement annoncé sa retraite du rôle seront ravis de savoir qu’un personnage peut-être animé Evil Dead série est en cours de discussion.

Dans une sorte de parallèle ironique, l’original Evil Dead trilogie terminée après trois films, avec Armée des ténèbres se terminant sur un cliffhanger de Ash se réveillant après des années de sommeil forcé pour découvrir qu’il s’était réveillé dans un nouveau monde apocalyptique de nombreuses années dans le futur. Quand Ash revient enfin dans la série Starz Ash contre Evil Dead, son aventure a duré trois saisons avant d’être annulée lorsque le dernier épisode a mis en place Ash dans un futur apocalyptique. C’est presque comme si le personnage n’avait jamais été destiné à se rendre dans ce nouveau monde courageux.

À la fin de l’année dernière, Campbell a laissé entendre qu’il envisagerait de reprendre le rôle de Ash sous une forme animée, et il semble qu’il y ait maintenant de sérieuses discussions en cours sur une éventuelle Evil Dead séries animées en cours de production. L’animation étant une grosse affaire en ce moment, il ne serait certainement pas déplacé pour le Evil Dead d’explorer ce médium et Campbell a dit Collisionneur que Ash Williams pourrait bien être de retour. Il a dit:

« Vous pouvez faire le futur beaucoup plus facilement dans l’animation. Je parle toujours comme Ash, et vous savez, ma voix n’a pas été aussi battue que mon corps l’a été, donc je peux toujours faire cette merde. Donc je vais toujours faire le jeu vidéo. Et on parle déjà d’un animé [series]. »