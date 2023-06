Bruce Campbell à propos de ses 65 ans : « Il est temps de prendre sa retraite, je suppose »

Victorinox ALLIANCE CHRONOGRAPH - 199,00 EUR - Size: offrant au porteur de la montre une petite seconde. Nous apprécions également le boîtier étanche de 50 mètres - pour une montre élégante. Vous pouvez donc vous laver les mains ou prendre une douche sans enlever votre belle montre à quartz... Offrir ou s'offrir la LIP Himalaya 29mm est un véritable must-have dans votre collection de montres de qualité !"

Garantie 5 ans, l'Alliance représente l'essence du temps. Possédant un style classique des plus réussis,un véritable bracelet Noir Cuir et un sublime cadran Noir, ce garde-temps également connu sous le nom de code « 241745.1 » satisfera les hommes modernes les plus exigeants. Présentation. Victorinox Alliance Chronograph 241745.1 Présentation Tout comme son propriétaire, la montre Alliance n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour s'affirmer. Elle se concentre sur l'essentiel, sans s'encombrer du superflu. Et lorsque l'on regarde de plus près, on découvre les nombreux détails qui révèlent toute sa force et sa personnalité. Design subtil et élégant. Elle va à l'essentiel, et cela vous va bien. Qui a dit qu'une montre était uniquement là pour donner l'heure ? Avec l'Alliance, montrez au monde que vous êtes le maître de votre destin. Sur le devant de la montre, il y a un verre saphir résistant aux rayures avec traitement antireflet triple ! Autre détail agréable, la couronne à 3 heures, le fermoir déployant et le rotor sont tous marqués de l'emblème de la marque. Et si l'extérieur de la montre est réussi, son intérieur est également une figure d'excellence... Purement suisse Il est extrêmement robuste et permet un remontage automatique de la montre, mais pas seulement : il bénéficie également d'un remontage manuel et d'un stop-seconde. Le premier permet un remontage du mouvement via la couronne située à 3 heures ; en la tournant verticalement. Le stop-seconde garantit quant à lui un arrêt total de la trotteuse lorsque la couronne est tirée de deux crans. Enfin, nous apprécierons un dernier détail ; qui est un véritable plaisir pour tout amateur de belle mécanique, à savoir un fond de boîte transparent. Ce dernier permet au porteur d'observer le mécanisme dans n'importe quelle condition... et à tout moment. Pur plaisir !