Bruce Banner affronte un Iron Man mort-vivant dans Et si…? Aperçu des zombies Marvel

Bruce Banner affronte une version mort-vivante de Les Vengeurs dans un nouveau clip du cinquième épisode à venir de la série animée Marvel, Et qu’est-ce qui se passerait si…? Partagé par Mark Ruffalo, qui revient pour exprimer le personnage de la série Disney +, le clip reprend au début des années 2018 Avengers : guerre à l’infini…mais avec quelques différences.

Tout comme dans le film, Ebony Maw et Cull Obsidian commencent leur invasion de la Terre dans les rues de New York, plus précisément à l’extérieur du Sanctum Santorum du docteur Strange. Et, tout comme le film, Bruce Banner les affronte, tentant de libérer un Ponton. C’est là que les choses commencent à diverger, alors qu’une silhouette d’Iron Man, le docteur Strange et Wong sortent d’un portail et éliminent The Black Order… avec des résultats brutaux.

Alors que la sauvagerie est obscurcie par la poussière et l’ombre (ce spectacle est aussi pour les enfants après tout), il est assez clair que Les Vengeurs ont maintenant des exigences alimentaires plutôt peu orthodoxes, alors que Tony Stark et les autres dévorent les envahisseurs extraterrestres avant de se tourner vers un Bruce Banner choqué et confus, Stark révélant son visage désormais mort-vivant.

Le cinquième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? Présentera au public une variante ravagée par les zombies de l’univers cinématographique Marvel, en s’inspirant d’une série limitée de cinq numéros publiée de décembre 2005 à avril 2006 par Marvel Comics. Écrit par Les morts vivants Robert Kirkman avec des illustrations de Sean Phillips et des couvertures d’Arthur Suydam, Marvel Zombies se déroule dans un univers alternatif où la population mondiale de super-héros a été infectée par un virus qui les a transformés en zombies.

Cependant, contrairement aux zombies stupides souvent vus à la page et à l’écran, et malheureusement pour les habitants du MCU, les zombies Marvel conservent leur personnalité et leurs pouvoirs, ce qui les rend encore plus menaçants que les armées de morts-vivants ne le sont habituellement, comme le montre ce clip de l’utilisation continue de l’armure d’Iron Man par Tony Stark. Alors qu’ils sont toujours animés par une soif de chair humaine, les anciens super-héros discutent souvent de leurs remords d’avoir mangé toutes les personnes qu’ils avaient l’habitude de sauver.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est dirigé par le personnage principal Uatu, connu sous le nom de The Watcher, exprimé par Le Batman la star Jeffrey Wright. Membre de la race extraterrestre Watcher qui observe le multivers mais n’interfère pas, chaque épisode de la série pose la question trompeusement simple « et si? », et explore des histoires alternatives impliquant des personnages Marvel familiers, dont la vie est grandement affectée quand une chose est modifié.

La série a rassemblé toute la distribution de l’ensemble, avec plus de cinquante noms familiers revenant pour reprendre leurs rôles respectifs dans le MCU. Ceux-ci incluent Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange, Benedict Wong dans celui de Wong, Chadwick Boseman dans celui de T’Challa, Chris Hemsworth dans celui de Thor, Clark Gregg dans celui de l’agent Coulson, Cobie Smulders dans celui de Maria Hill, Danai Gurira dans celui d’Okoye, Don Cheadle dans celui de War Machine, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Evangeline Lilly comme The Wasp, Hayley Atwell comme Peggy Carter, Jaimie Alexander comme Lady Sif, Jeff Goldblum comme The Grandmaster, Jeremy Renner comme Hawkeye, Michael B. Jordan comme Erik Killmonger, Samuel L. Jackson comme Nick Fury, Tom Hiddleston en tant que Loki, et bien d’autres encore.

Créé par AC Bradley, la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? a lancé son premier épisode le 11 août 2021 sur Disney + et comprendra neuf épisodes dans le cadre de la phase quatre du MCU. Le cinquième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est prévue pour la première le mercredi 8 septembre sur Disney +. Une deuxième saison de neuf épisodes est déjà en développement. Cela nous vient grâce à Chez Mark Ruffalo compte Twitter officiel.

