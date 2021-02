Brooklyn Nine-Nine: Tournage de la huitième saison bientôt

Comme si la pandémie n’était pas un obstacle suffisant, l’été dernier, en dehors des débats et des protestations contre la brutalité policière dans diverses parties du monde, tous les scénarios de la huitième saison de «Brooklyn neuf-neufOnt été entièrement rejetés.

Cela donnerait un peu de temps supplémentaire avant que la série ne reprenne ses activités de production, en raison de la mise en quarantaine de ses acteurs et de son équipe.

Andy Samberg, chargé de jouer le détective Jake Peralta Dans la série, il a récemment déclaré à LADBible que l’équipe de production attend déjà de reprendre le travail. «Nous avons commencé à filmer, puis nous sommes allés en quarantaine. Nous attendons donc avec impatience notre retour », commenterait l’acteur.

Notre retour est prévu dans un avenir très proche. De nouveaux facteurs se produisent: l’émergence de cas de Covid à Los Angeles est très importante.

L’acteur ajoute également ce qui suit: «Il y a une continuité dans les gens et les histoires et le décor devient son propre organisme et vous ne voulez pas intervenir avec lui. Je pense que vous pouvez perdre un peu votre rythme et nous trouverons un moyen de continuer quand nous reviendrons. «

Au cours de l’année écoulée, Équipages de Terry confirmerait que les scripts de cette saison ont été abandonnés face aux protestations du mouvement « Les vies noires comptent». La décision aurait été prise par Dan Goor, showrunner de la série, dans le but de restructurer le récit de ces épisodes à partir de zéro.

L’acteur a également reconnu que le mouvement de protestation aurait généré de nouvelles conversations importantes sur le plateau. «Nous avons eu de nombreuses conversations sobres et profondes. Nous espérons que grâce à cela, nous ferons quelque chose de vraiment innovant cette année. Nous avons une opportunité et nous prévoyons de l’utiliser de la meilleure façon possible. «