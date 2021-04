Brooklyn Nine-Nine Saison 7: Passez en revue la formule fonctionne dans la dernière saison

Brooklyn Nine-Nine est la seule émission télévisée créée par Mike Schur à l’antenne maintenant que The Good Place est officiellement terminé. La formule de l’émission sera bien connue du public après sept saisons: plus tard dans la saison, un nouveau méchant de la saison émergera très probablement, menant à un cliffhanger qui perturbera le statu quo pendant quelques épisodes la saison prochaine avant de tout faire. de nouveau.

Malgré le fait que la série ne soit qu’une sitcom, elle a rassemblé un grand nombre de méchants au fil des ans. Du vautour au boucher en passant par John Kelly, aucun d’entre eux (à l’exception de Doug Judy) n’est aussi charmant que Madeline Wuntch (Kyra Sedgwick). Son professionnalisme la distingue des autres méchants, de ses allers-retours hilarants avec Holt (Andre Braugher).

La dernière fois que nous l’avons vue, elle assistait l’équipe dans la destitution du commissaire Kelly avant d’apprendre que Holt avait été promu détective après seulement un mois, ce qui l’irritait tellement qu’elle rétrogradait le capitaine et le forçait à travailler comme agent de la circulation. agent de contrôle.

Le premier épisode fait bon usage de tous ses complots, le principal étant l’enquête de Peralta sur la tentative d’assassinat, le complot B étant l’ennui de Holt avec son nouveau travail, et le complot C étant une belle petite histoire parallèle impliquant Amy et le prochain mouvement dans sa relation avec Jake.

Heureusement, aucun d’entre eux n’est monotone. Même si l’intrigue secondaire d’Amy ne porte pas ses fruits tout de suite, elle pourrait avoir des ramifications plus importantes à l’avenir et même faire allusion à la conclusion de l’émission. De même, le mécontentement de Holt face à son nouveau travail l’amène à détourner l’enquête principale, entraînant une nouvelle dynamique amusante entre lui et son fils de substitution Jake, qui devient rapidement la meilleure parodie de la série.

La capacité des personnages à s’adapter et à faire avancer la série, quelle que soit la dynamique, l’intrigue ou le décor, témoigne de l’humour de Mike Schur. Brooklyn Nine-cast Nine’s a toujours été excentrique et multidimensionnelle, une qualité partagée par The Office, Parks and Recreation et The Good Place.

Nous avons une compréhension claire des sentiments et des motivations des personnages après sept saisons. Comme il est courant pour Brooklyn Nine-Nine, les scénaristes de la série excellent à trouver des stars invitées de premier plan et inoubliables dans des positions que vous souhaitez voir revenir encore et encore. Par exemple, Bilderback en tant que badass Captain Kim est un changement de rythme rafraîchissant par rapport aux goofballs normaux ou aux monstres qui entrent dans le Nine-Nine.

S’il y a un défaut avec cette nouvelle saison, c’est que vous pouvez prédire dans quelle mesure elle se terminera simplement en regardant ces deux épisodes, ce qui pourrait devenir fastidieux pour certains téléspectateurs. Mais, quand la formule fonctionne si bien et que les personnages sont si amusants à regarder, pourquoi s’en mêler? Si l’ouverture de la saison 7 est une indication, nous allons nous régaler quand il s’agit de regarder les Nine-Nine se lancer dans de nouvelles manigances pour la saison prochaine.

