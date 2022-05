Brooklyn Nine-Nine One-Off Special arrive à l’E4

Brooklyn neuf-neuf les fans seront ravis d’apprendre que l’E4 diffusera une émission spéciale avant les derniers épisodes de l’émission diffusés le mois prochain.

Le documentaire d’une heure, intitulé Au revoir Brooklyn Nine-Nineest une sorte de « meilleurs morceaux » et reviendra sur les plus grands moments de la série lorsqu’elle sortira sur les écrans le 8 juin.

Au revoir Brooklyn Nine-Nine mettra également en vedette les stars de l’émission – dont Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews et Melissa Fumero – ainsi que le co-créateur Dan Goor et Brooklyn neuf-neuf superfans Nish Kumar et Catherine Bohart.

Une émission spéciale Brooklyn Nine-Nine sera diffusée sur E4 le mois prochain. Crédit : Alamy

Le rédacteur en chef Jonathan Rothery a déclaré à propos de la spéciale unique: «Brooklyn neuf-neuf est une partie très appréciée du programme de l’E4 et nous sommes ravis d’avoir commandé ce spécial à Wise Owl Films pour dire au revoir, alors que nous disséquons pourquoi ce spectacle est si immensément (et à juste titre) célébré. C’est un que tout B99 les fans ne voudront pas manquer.

L’émission gagnante du Golden Globe a été diffusée pour la première fois en 2013 et il a été confirmé l’année dernière que la huitième saison de la série serait la dernière.

Brooklyn neuf-neuf se déroule dans un commissariat de police de Brooklyn et suit les exploits hilarants du détective Jake Peralta (Samberg), du toujours professionnel capitaine Raymond Holt (Braugher) et d’autres collègues, dont le lieutenant Terry Jeffords (Crews), Amy Santiago (Fumero) et Rosa Diaz ( Stéphanie Beatriz).

La série a été créée et écrite par Goor (qui a également travaillé sur Tard dans la nuit avec Conan O’Brien et Parcs et loisirs) aux côtés de Michael Schur (de Le bureau et Parcs et loisirs la célébrité).

L’émission gagnante du Golden Globe a été diffusée pour la première fois en 2013. Source : Alamy

En février 2021, Joe Lo Truglio, qui joue Charles Boyle, a confirmé à 45secondes.fr que les scénaristes de l’émission avaient décidé que « toutes les histoires avaient été racontées » après 153 épisodes.

Les acteurs, l’équipe et les scénaristes voulaient que la saison huit soit un « tour de victoire », Goor déclarant dans un communiqué à l’époque : « Je suis tellement reconnaissant envers NBC et Universal Television de nous avoir permis de donner à ces personnages et à nos fans la fin qu’ils mériter. »

Il a ajouté: « Quand Mike Schur et moi avons présenté l’épisode pilote pour la première fois à Andy [Samberg]il a dit: « Je suis dedans, mais je pense que la seule façon de raconter cette histoire est sur exactement 153 épisodes », ce qui était fou parce que c’était exactement le nombre que Mike et moi avions envisagé.

Goor a conclu: «Je sais que certaines personnes seront déçues que cela se termine si tôt, mais honnêtement, je suis reconnaissant que cela ait duré aussi longtemps. Titre de ma sex tape.