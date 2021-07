Brooklyn Nine-Nine dévoile un premier aperçu de sa dernière saison

Les fans de « Brooklyn Nine-Nine » seront très découragés d’apprendre que sa huitième saison sera aussi la dernière, mettant fin aux missions insensées des 99 agents du commissariat de police de New York. Les producteurs de la série savent à quel point ces personnages sont spéciaux pour leurs téléspectateurs, ils ont donc décidé de faire quelque chose de très spécial.

La première bande-annonce de la dernière saison de « Brooklyn Nine-Nine » a été présentée dans un format cinématographique, anticipant le retour de Jake Peralta et du reste des officiers de façon spectaculaire avec tout et la voix off de la bande à succès, tout en présentant certains des les enchevêtrements et les jeux de mots auxquels ils seront confrontés dans ces épisodes.

Certaines des lignes narratives que nous verrons dans cette dernière saison impliquent le capitaine Raymond Holt (Andre Braugher) traversant son propre scandale sur une photographie intime, les occurrences habituelles de Hitchcock et Skully, et ce qui est peut-être le plus grand complot Jake (Andy Sandberg ) et Amy (Melissa Fumero) essayant d’équilibrer leur travail avec leurs nouvelles responsabilités en tant que parents.

« Brooklyn Nine-Nine » anticipe également le retour de personnages de soutien attachants comme le voleur de voitures Doug Judy (Craig Robinson) ou le policier dérangé Adrian Pimento (Jason Mantzoukas). La finale de la bande-annonce présente également des séquences hilarantes avec des habitués de la série comme Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), qui « plane » grâce à quelques courses.

Melissa Fumero, qui fait partie de la série depuis sa première saison, a déjà révélé dans diverses interviews ses sentiments concernant la fin de la série, soulignant dans une conversation avec Comicbook.com que ce sera sans aucun doute une fin qui laissera tout le monde des fans satisfaits, se déclarant très fiers du résultat final de cette saison.

« Je pense que ce sera une fin vraiment satisfaisante et j’espère que les téléspectateurs considéreront cela comme notre danse de la victoire, célébrant les personnes avec qui je travaille. N’essayez pas de prendre quoi que ce soit pour acquis et essayez de rester dans le présent », a déclaré Fumero. « Brooklyn Nine-Nine » lancera sa dernière saison le 12 août.