Brooklyn Nine-Nine confirme la date de la dernière saison

La date de sortie de la dernière saison de Brooklyn neuf-neuf a été révélé par NBC. Plus tôt cette année, il a été annoncé que la huitième saison à venir de la comédie policière de longue date serait également la dernière.

«Je suis très reconnaissant à NBC et à Universal Television de nous avoir permis de donner à ces personnages et à nos fans la fin qu’ils méritent. Je me sens très chanceux d’avoir travaillé avec cette incroyable distribution et cette équipe pendant huit saisons », a écrit le co-créateur de la série, Dan goor, sur Twitter après l’annonce.

Maintenant, il a été confirmé par le réseau que la huitième saison de Brooklyn Nine-Nine sera diffusée en août, dans la fente post-olympique «convoitée» après la jeux de tokyo qui finissent le 8 août.

La production de la huitième et dernière saison de l’émission a finalement démarré le mois dernier après de nombreux retards liés aux coronavirus.