« Brooklyn Nine-Nine » conclut la production de la dernière saison

Après avoir traversé une évolution compliquée qui impliquait de réécrire ses scripts et d’attendre que la pandémie puisse présenter des conditions favorables au retour de ses acteurs et de son équipe de production sur les plateaux, la dernière saison de « Brooklyn Nine-Nine » s’est officiellement terminée avec leur tournage.

Dan Goor, l’un des créateurs de la série, a partagé la nouvelle via son compte Twitter. « Brooklyn Nine-Nine » aurait subi un coup dur en 2018, la chaîne Fox avait décidé de l’annuler, mais la réaction des critiques et des fans aurait été plus que suffisante pour que NBC décide de prendre le relais lors de ses trois dernières saisons.

Nous venons de terminer Brooklyn 99. Je tiens à remercier notre équipe et nos acteurs incroyables. Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz, Melissa Fumero, Joel McKinnon Miller, Dirk Blocker, Joe Lo Truglio, Terry Crews et Chelsea Peretti, merci. Vous avez changé ma vie. – Dan Goor (@djgoor)

La dernière saison de « Brooklyn Nine-Nine » se prépare pour son retour définitif à la télévision en août prochain, juste après les Jeux olympiques d’été. «Je tiens à remercier notre équipe et nos acteurs incroyables, Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz, Melissa Fumero, Joel McKinnon Miller, Dirk Blocker, Joe Lo Truglio, Terry Crews et Chelsea Peretti. Merci. Ils ont changé ma vie », a écrit Goor.

« Brooklyn Nine-Nine » suit la vie de policiers dans le quartier fictif 99 de New York. Contrairement à d’autres séries dans lesquelles Goor a été impliqué, telles que « Parks and Recreation », celle-ci ne présente pas de segments dans lesquels ses personnages présentent leurs « interventions » sur ce qui se passe dans l’histoire, car cela ne suit pas une structure de « documentaire film ».

« Brooklyn Nine-Nine » a traversé deux facteurs déterminants qui ont influencé le développement de sa dernière saison en 2020. La pandémie de covid-19, qui ne sera abordée que brièvement, et les multiples marches contre les brutalités policières qui ont eu lieu dans diverses parties du monde, quelque chose qui sera abordé dans la série sans négliger son sens de l’humour particulier.

L’acteur Terry Crews a expliqué l’année dernière lors d’une interview avec Access Hollywood que l’équipe de production avait eu des entretiens importants avec les acteurs de la série et qu’ils chercheraient à faire quelque chose d’innovant avec sa dernière saison, ils ont donc choisi d’abandonner les scripts qu’ils avaient déjà. .écrivez et réécrivez-les à partir de zéro.