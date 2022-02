Brooklyn Beckham fait l’accent de Liverpool après avoir dit qu’il l’avait récupéré à Manchester

Le couple s’est posé toutes sortes de questions personnelles, telles que ce qu’étaient leurs bêtes noires, ce qu’ils aimaient/détestaient le plus l’un chez l’autre et quelles étaient leurs plus grandes peurs.

Brooklyn a trois frères et sœurs plus jeunes – Romeo James Beckham, Harper Seven Beckham, Cruz Beckham – et lorsqu’on lui a demandé lequel était son préféré, il a admis qu’il les aimait tous de la même manière.