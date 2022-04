Brooklyn Beckham confirme qu’il a changé son nom en poste pour sa femme Nicola

» M. et Mme Peltz Beckham. »

Il a ensuite partagé une autre photo de sa « magnifique épouse », avant de publier une photo de lui avec son père David et ses frères Roméo et Cruz, en la sous-titrant : « Les garçons ».

Brooklyn, qui est le fils aîné de David et Victoria Beckham, a épousé l’acteur et héritière Nicola samedi 9 avril.

Un initié a déclaré au Sun: « Le discours de David a duré environ cinq minutes et il a semblé verser une larme à un moment donné.

«Il parlait de la naissance de Brooklyn et de la façon dont il voulait le protéger.

« David a eu une boule dans la gorge et a dû s’arrêter et reprendre son souffle pour retrouver son calme, mais c’était un discours très doux. »

Quant à Brooklyn, il a déjà un certain nombre d’hommages à son partenaire de longue date tatoués sur son corps, y compris un encrage d’une lettre qu’elle lui a écrite une fois sur son cou et le haut du dos.

« Tu as le cœur le plus gentil que j’ai jamais rencontré et j’espère que je ne passerai jamais un jour sans ton amour.