Brooke Shields partage une photo aux rayons X après une chute effrayante, dit qu’elle est prête pour un «  nouveau départ  »

Brooke Shields est prête pour un nouveau départ maintenant qu’elle est plus loin sur la voie de la guérison après s’être cassée le fémur en janvier.

L’acteur, 55 ans, est tombé d’une planche d’équilibre en faisant de l’exercice et a fini par se casser le fémur, le plus gros os du corps, et sa jambe droite. Shields craignait initialement d’être paralysée par la chute atroce et par la suite, elle a subi une intervention chirurgicale et une rééducation.

La star a été ouverte sur son voyage depuis lors, révélant qu’elle a dû réapprendre à marcher et à faire littéralement les choses une étape à la fois.

«Quelque part à l’époque où ces photos ont été prises, j’ai réalisé qu’il n’était jamais trop tard pour un nouveau départ, une nouvelle perspective», a écrit Shields dans un post Instagram vendredi, avec une photo d’une radiographie montrant des vis dans son os cassé. Elle a également inclus deux selfies de son séjour à l’hôpital, l’un montrant une grande incision dans sa jambe droite après une opération.

«Bien que ce soit l’un des moments les plus effrayants de ma vie, il a également été transformateur», a-t-elle poursuivi. « Le début est maintenant … »

Les fans de Shields et les amis célèbres ont commenté le message avec des mots de soutien.

« Il n’est JAMAIS trop tard pour se transformer », a commenté l’acteur Jennifer Beals. « Vous nous rappelez que nous sommes TOUS remplis d’une magie indicible. Vous, mon ami, êtes une inspiration incroyable! Le début est en effet maintenant. »

« Oh mon! » a posté Patricia Heaton. « Je pensais juste à toi. Envoi d’amour et de prières à ta façon! Il n’est jamais trop tard pour un deuxième acte. »

«Exactement», a commenté Selma Blair, qui a partagé ses propres problèmes de santé ces dernières années. « Tu es si fort et tu trouves toujours le chemin. »

Shields, qui est devenue célèbre en tant qu’enfant acteur et mannequin et a joué dans des émissions telles que « Soudain Susan » de NBC et plus tard dans « Lipstick Jungle », a maintenu une attitude positive alors qu’elle travaillait dur pour guérir. En février, elle a publié une vidéo sur Instagram de certains de ses premiers pas prudents avec des béquilles à l’hôpital.

« Je me suis cassé le fémur », a posté Shields. « Commencer à réparer. Quel que soit votre défi, faites un choix positif, pour vous-même, pour aller de l’avant », a-t-elle écrit, ajoutant le hashtag #BeginningisNow.

Elle s’est également ouverte à Hoda et Jenna en février au sujet de la chute surprise qui a entraîné une grave blessure à la jambe.

«Je me concentre uniquement sur la récupération», avait-elle déclaré à l’époque. « C’est vraiment probablement la chose la plus importante que je doive traverser physiquement, mais que vais-je faire à ce sujet? »

