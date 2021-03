Brooke Shields partage une mise à jour sur la récupération après s’être cassé la jambe: «  Une étape à la fois  »

Brooke Shields met un pied devant l’autre, un pas à la fois.

L’acteur et ancien mannequin de 55 ans a partagé vendredi une mise à jour vidéo sur son rétablissement après s’être récemment cassé la jambe. Dans la vidéo, Shields peut être vue avec un professionnel de la santé qui monte lentement quelques escaliers, prenant son temps.

« Un pas à la fois … » écrit-elle dans la légende. « Commencer c’est maintenant! »

«De bons amis vous élèvent», discutent le couple alors que Shields trouve son pied sur les marches avec l’aide d’une canne dans sa main gauche tout en tenant la balustrade avec la droite.

On dirait que s’attaquer aux escaliers est la nouvelle étape de son chemin vers le rétablissement. En février, Shields s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle s’était cassée le fémur, le gros os de la cuisse. Elle a posté une vidéo Instagram se montrant à l’hôpital, apprenant à marcher à nouveau à l’aide de béquilles. «Commencer à réparer», écrivait-elle dans la légende à l’époque. « Quel que soit votre défi, faites un choix positif, pour vous-même, pour aller de l’avant. »

Puis, quelques jours plus tard, elle s’est ouverte sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna pour la première fois sur la façon dont tout s’est passé.

«J’étais sur l’une de ces planches d’équilibre que je fais tous les jours», a-t-elle expliqué. «C’était juste quelque chose que j’aime faire. Je l’ai fait sur Instagram et j’ai bêtement changé de concentration et j’ai volé dans les airs et j’ai frappé parfaitement et j’ai cassé mon fémur, vous savez, le plus gros os du corps. «

«Je me concentre uniquement sur la récupération», a-t-elle poursuivi. « C’est vraiment probablement la chose la plus importante que je doive traverser physiquement, mais que vais-je faire à ce sujet? »

Shields s’est fait connaître pour la première fois en tant qu’enfant acteur et mannequin au milieu des années 1970. Elle est également connue pour son travail sur la sitcom NBC «Suddenly Susan», diffusée de 1996 à 2000. Elle a remporté deux nominations aux Golden Globes pour le rôle-titre. Shields est la fière maman de deux filles, Rowan Francis, 17 ans, et Grier Hammond, 14 ans, qu’elle partage avec son mari depuis près de deux décennies, Chris Henchy.