Brooke Shields explique pour la première fois comment elle s’est cassée la jambe

Plus tôt cette semaine, Brooke Shields avait de mauvaises nouvelles à annoncer: elle s’était cassé la jambe.

Dans une interview diffusée AUJOURD’HUI vendredi, le joueur de 55 ans explique pour la première fois comment tout cela s’est passé, mais voici un aperçu rapide.

Il s’avère que tout cela est dû à une chute anormale, comme elle l’a dit à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager.

«J’étais sur l’une de ces planches d’équilibre que je fais tous les jours», a-t-elle expliqué. «C’était juste quelque chose que j’aime faire. Je l’ai fait sur Instagram et j’ai bêtement changé de concentration et j’ai volé dans les airs et j’ai frappé parfaitement et j’ai cassé mon fémur, vous savez, le plus gros os du corps. «

Le fémur, pour référence, est essentiellement le gros os de votre cuisse. Le casser n’est pas une blague!

Lundi, elle a posté une photo Instagram se montrant à l’hôpital avec un déambulateur: « Commence à guérir », a-t-elle écrit dans la légende. « Quel que soit votre défi, faites un choix positif, pour vous-même, pour aller de l’avant. »

Brooke Shields en 2019.

«Je me concentre uniquement sur la récupération», poursuit-elle dans l’interview avec 45secondes.fr. « C’est probablement la chose la plus importante que je doive traverser physiquement, mais que vais-je faire à ce sujet? »

Il y a eu une vague de blessures aux jambes de célébrités récemment; en plus de Shields, Ashley Judd a parlé plus tôt en février de la perte de sa jambe au Congo, tandis que Tiger Woods avait une tige insérée dans sa jambe à la suite d’un accident de voiture cette semaine.

Pendant le verrouillage, Shields a tiré le meilleur parti de ses vidéos d’entraînement à domicile sur Instagram Live, et l’année dernière aurait tourné « Un château pour Noël », une comédie romantique à venir pour Netflix, avec sa co-star Cary Elwes .

Pour l’instant, cependant, elle a un tout nouveau projet dans son assiette. Au moins, elle a une attitude positive: « Vais-je simplement laisser cela me défaire ou vais-je prendre des mesures proactives pour faire quelque chose qui est en ma capacité? » elle a demandé.

Nous pensons que ce sera vraiment ce dernier! Récupération rapide, Brooke!