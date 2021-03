Brooke Shields dit qu’elle craignait d’être «  paralysée  » après une chute effrayante

Brooke Shields se remet d’une blessure si grave qu’elle a dû réapprendre à marcher dans la foulée.

Mais dans une nouvelle interview, l’acteur révèle que malgré la douleur, les chirurgies, l’infection et la thérapie physique exténuante qu’elle a endurée, elle a d’abord craint que les choses aient pu être bien pires.

Plutôt que de simplement casser le fémur de sa jambe droite, Shields craignait qu’elle ne soit restée paralysée.

« J’avais l’impression que tout était au ralenti », a déclaré le jeune homme de 55 ans au magazine People à propos de la chute qui a causé la blessure. « Et puis j’ai commencé à crier. … Des sons que je n’avais jamais entendus auparavant. . »

Comme elle l’a expliqué lors d’une visite vidéo à AUJOURD’HUI le mois dernier, tout s’est passé alors qu’elle utilisait une planche d’équilibre dans le cadre de sa routine d’entraînement quotidienne.

« J’ai bêtement changé ma concentration, et j’ai volé dans les airs et j’ai frappé parfaitement et cassé mon fémur », a-t-elle déclaré à l’époque.

Dans sa conversation avec People, elle a déclaré qu’une fois que les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et l’ont mise sur une civière, «la survie a commencé».

«Alors, je n’arrêtais pas de dire:« Je sens mes orteils »parce que j’avais tellement peur d’être paralysée», se souvient-elle.

Une fois qu’elle a pu calmer sa pire peur, elle a subi une intervention chirurgicale afin que deux tiges métalliques – «une du haut de ma hanche vers le bas et une autre dans la cavité de la hanche» – puissent être insérées dans sa jambe.

Mais elle était loin d’être en voie de guérison à ce stade, car son fémur est sorti de la configuration et a nécessité une autre intervention chirurgicale, cinq tiges supplémentaires et une plaque métallique pour tout fixer.

Et même alors, elle n’était pas sortie du bois. Elle a développé une infection à staphylocoque après son retour à la maison, ce qui a nécessité une autre intervention chirurgicale.

«Au début, ils craignaient qu’il s’agisse du SARM (un type de bactérie résistant aux antibiotiques)», a-t-elle expliqué. « Dieu merci, ce n’était pas le cas. Si cela avait été le cas, mon médecin a dit que cela aurait été une course contre la montre. C’est ainsi que vous pouvez devenir septique. Cela semblait impensable. »

Avec tout cela derrière elle et un long rétablissement à venir, elle a déclaré à la publication qu’elle savait maintenant une chose avec certitude sur elle-même: «Si quoi que ce soit, je suis une combattante.

Et elle ne cachera pas le combat auquel elle est toujours confrontée.

«C’est mon voyage, et s’il m’a fallu casser le plus gros os de mon corps, je veux partager la guérison», a-t-elle ajouté. «Nous devons croire en nous et nous encourager les uns les autres. Il n’y a pas d’autre moyen de traverser la vie, point final. «