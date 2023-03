Brooke Shields dit que l’ex-mari Andre Agassi est devenu balistique à cause du camée de ses amis

Alors que Brooke Boucliers invité vedette sur Amis en 1996 s’est avéré être l’un des meilleurs coups de sa carrière, étant donné que cela l’a conduit directement à obtenir sa propre série télévisée, tout le monde n’était pas ravi du camée. À l’époque, Shields sortait avec la star du tennis Andre Agassi, qu’elle allait épouser l’année suivante. Le couple aurait deux enfants ensemble, mais leur mariage n’était finalement pas destiné à durer, car Shields et Agassi ont divorcé en 1999.

Dans une nouvelle interview avec le New Yorker, Shields a expliqué comment elle Amis camée avait été problématique pour sa relation avec Agassi. Pour son apparition en tant qu’invité, Shields a joué un harceleur souffrant de troubles mentaux qui croit à tort que Joey (Matt Le Blanc) est en fait le personnage sur lequel il joue. Jours de nos vies. En dînant avec Joey, le personnage de Shields caquette de façon mémorable avant de se lécher les doigts. Shields se souvient comment Le Blanc lui a dit à quel point ses mains étaient propres pour la scène.

« Dans la scène, je suis censé lécher les doigts de Joey, parce que ce sont les mains d’un génie, et je veux les dévorer, et je suis un cinglé. Il était mignon, il était, comme, ‘je’ Je me suis lavé les mains et elles sont toutes propres. J’étais, comme, ‘J’avais une menthe!’ «

Alors que les producteurs de séries et les spectateurs du studio étaient très amusés, on ne pouvait pas en dire autant d’Agassi, qui a ouvertement admis avoir consommé de la méthamphétamine au cours de sa relation avec Shields. Dans sa nouvelle interview, Shields note à quel point la consommation de méthamphétamine d’Agassi a peut-être joué un rôle dans sa réaction, mais cela dit, elle se souvient qu’il est sorti du studio après avoir été témoin de la scène.

« André était dans le public pour me soutenir, et il est sorti en trombe. Il a dit : ‘Tout le monde se moque de moi. Tu m’as ridiculisé par ce comportement.’ Je me dis : « C’est de la comédie ! Qu’est-ce qui ne va pas avec toi ? » J’ai appris plus tard qu’il était accro au crystal meth à ce moment-là, donc ce comportement irrationnel, j’en suis sûr, avait quelque chose à voir avec ça. »

Shields décrirait également la réaction d’Agassi comme un comportement « irritable », rappelant comment cela a soudainement déplacé son attention de son jeu vers lui.

Agassi n’était pas content, mais les producteurs ont vu quelque chose de spécial dans la place de Shields sur Amis. Elle se souvient que les producteurs ne voulaient pas au départ qu’elle fasse ce caquetage maniaque qu’elle fait dans la scène du dîner, mais Shields a insisté, estimant qu’il valait mieux vendre à quel point son personnage était vraiment « fou ». Lorsque le caquetage a atterri, cela a rapidement conduit à des conversations avec Shields qui l’ont amenée à être choisie pour diriger sa propre sitcom, Soudain Suzanne.

« Ce qui était si affirmatif, c’est que, dans la première prise, ils ne voulaient pas que je fasse le fou rire et le léchage de ses doigts. Et je jette ma tête en arrière dans ce caquetage. Nous l’avions fait en répétition, et ils ont dit, ‘C’est trop fou. Ne le fais pas.’ Et je l’ai supplié. « C’est tellement drôle. Ça la rend juste plus folle. Et elle est jolie, alors elle a vraiment besoin d’être folle. » Et ils étaient, comme, ‘Non, non.’ Nous avons fait la première prise, et c’était bien. Et puis la deuxième prise, ils ont crié : « Boucliers ! Remettez-le en place ! » Tout d’un coup, l’énergie a changé et tous ces hommes en costume ont commencé à entrer dans le studio. Le lendemain, on m’a demandé si je voulais faire ma propre émission de télévision.