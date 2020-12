Bronny James Jr répond après que la rumeur de Larsa Pippen est devenue incontrôlable

Après avoir aimé innocemment la photo IG de Larsa Pippen, Bronny a été obligé de répondre.

Bronny James Jr. n’a que 16 ans mais il est déjà l’un des athlètes les plus scrutés de la planète. Chaque petite chose qu’il fait sur les réseaux sociaux se transforme en une grosse affaire, ce qui peut être fatigant quand on est si jeune. Il essaie juste de vivre sa vie comme un adolescent normal, alors quand les gens prennent ses actions hors de leur contexte, cela peut devenir très traumatisant. Malheureusement, c’est ce qui s’est passé aujourd’hui quand Robert Littal de BSO a rapporté que Bronny et Larsa Pippen se disputaient. Ce rapport est venu après que Bronny ait été vu aimer la photo de Pippen sur Instagram. Aimer la photo de quelqu’un est assez innocent, surtout si cette personne est la mère de votre meilleur ami, ce qui est le cas avec Larsa. Malgré cela, le rapport BSO a explosé sur les réseaux sociaux, et beaucoup se sont demandé pourquoi un homme de 46 ans ferait du DM à un adolescent de 16 ans. En ce qui concerne le rapport réel, il ne semblait y avoir aucune preuve suggérant de telles interactions et, par conséquent, Bronny a été obligé de répondre sur son histoire d’IG. «J’ai aimé la photo de l’une de mes meilleures amies, les mères, vous êtes tout simplement enfantines», écrit-il d’un ton neutre. De toute évidence, Bronny a été dérangé par le rapport qui ne semble pas avoir beaucoup de mérite. Encore une fois, c’est le genre de chose qui peut être traumatisante pour un adolescent, et nous sommes sûrs que Bronny a dû être bouleversé quand il a vu la rumeur circuler. Comme c’est généralement le cas avec ce genre de choses, Twitter a explosé de mèmes alors que Bronny est immédiatement devenu une tendance de premier plan aux États-Unis. Cela s’est également produit lorsque Bronny s’est accidentellement posté en train de fumer de l’herbe sur IG, ce qui signifie que les médias sociaux ne peuvent tout simplement pas en avoir assez du fils de LeBron. Espérons que les rumeurs de Larsa s’éteindront rapidement car cette saga a été bizarre, c’est le moins qu’on puisse dire.