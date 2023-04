Bronca aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

in

NETFLIX

Le créateur de la série mettant en vedette Steven Yeun et Ali Wong a révélé quels sont ses projets futurs. Ici, nous passons en revue tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur un nouvel épisode.

©NetflixSteven Yeun et Ali Wong jouent dans Anger.

Même si Ligne Cela ne prend que quelques heures dans le catalogue de Netflix, la série fait déjà fureur dans le monde entier. Créé par lee sungjincette fiction de 10 épisodes performances présentées par Steven Yeun et Ali Wong dans les rôles principaux et a captivé les internautes du monde entier avec une histoire mêlant drame et comédie. Pourriez-vous revenir avec une saison 2 sur la plateforme de streaming ?

Ligne est en fait une coproduction avec A24, donc la réponse à propos d’un deuxième versement ne dépendra pas uniquement de Netflix. Mais la vérité est que le bon accueil du public au niveau international a rapidement poussé le géant du streaming à envisager un nouvel opus. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent sur une deuxième partie.

+ De quoi parle Bronca sur Netflix

Tout au long de ses 10 épisodes, Ligne suit Danny Cho, un entrepreneur raté, et Amy Lau, une femme d’affaires mécontente. Après que ces deux inconnus se disputent au milieu d’un incident de circulation, la situation s’aggrave à mesure que leur vie et leurs relations sont révélées. Et c’est que leurs personnalités sont devenues incontrôlables.

+ Bronca aura-t-il une deuxième saison sur Netflix ?

Ayant eu son lancement dans le catalogue le 6 avril, il est trop tôt pour confirmer un renouvellement. Et c’est que Netflix n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet. Cependant, le créateur de la série a déclaré au Hollywood Reporter : «Lorsque nous avons lancé le programme, nous l’avons en fait présenté comme un série limitée d’anthologie”.

Cela signifie que l’équipe prévoit de revenir avec un nouveau lot de personnages qui répètent une histoire sous le même thème. « Nous croisons les doigts. Nous espérons que les gens aiment le spectacle et nous pouvons faire plus« , a-t-il pointé. En ce sens, ce serait la dernière fois que les personnages de Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, Ashley Park, Mia Serafino, Bernard White, Maria Bello et Remy Holt.

