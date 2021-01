BROK the InvestiGator est un nouveau RPG d’aventure plein d’aventures caricaturales

Préparez-vous pour une batterie d’animaux de dessin animé classique comme BROK the InvestiGator commence une nouvelle enquête. Ce titre est un jeu de style beat-em-up à défilement latéral avec une aventure de dessin animé, et il vient d’être annoncé pour le public PC et console. Ce jeu vient du développeur indépendant COWCAT et est rempli de logique caricaturale qui ne manquera pas de faire sourire tout fan d’animation.

Le jeu emmène les joueurs dans une nouvelle aventure alors que Brok doit résoudre une enquête. Une chose qui rend ce titre particulièrement intéressant est la profondeur de caractère de Brok. Contrairement à d’autres créations caricaturales, Brok semble avoir un mélange unique d’unicité qui fait que Shim se démarque en tant que héros.

Bien que ce soit un jeu de style beat-em-up, BROK the InvestiGator est essentiellement axé sur la narration. Les joueurs pourront voir l’action et l’enquête se fondre dans une mode unique qui attirera tous les fans de traditions.

Le monde est un cyberpunk léger avec des animaux remplaçant les humains. Tous les animaux privilégiés peuvent vivre sous un dôme et être protégés d’un problème de pollution ambiante, alors que tout le monde lutte pour survivre dans les déchets à l’extérieur du dôme. Brok est un détective privé, ancien boxeur, et avec son ami Graff il part dans des aventures uniques.

Le jeu donne aux joueurs la possibilité de résoudre chaque rencontre en utilisant leur intelligence ou leurs poings. Les joueurs devront essayer de décider du bon moment pour se battre et le contrer avec le bon moment pour simplement parler de tout problème.

Le jeu a un mode facile pour les joueurs qui préfèrent sauter les scènes de combat. Il existe une version pointer-cliquer de l’aventure disponible dans ce titre. Tous les choix d’un joueur ont un impact sur le gameplay et l’histoire et se répercutent sur les conclusions à la fin de l’aventure.

Au fur et à mesure que vous battez des ennemis, des boss et plus encore, vous pourrez améliorer les héros. Pourtant, il existe de nombreux indices qui peuvent également aider dans le voyage pour découvrir la vérité. Au total, il s’agit d’une expérience de jeu de 20 heures avec plusieurs fins. L’ensemble du jeu est un doublage avec plus de 23 000 lignes.

Profitez des astuces du jeu, de toutes les méthodes de contrôle prises en charge et de deux personnages jouables que les fans peuvent utiliser à tout moment. C’est vraiment un excellent mélange entre l’aventure classique et les expériences de jeu beat-em-up.

Quant au public, ce jeu est idéal pour les joueurs de tous âges. L’esthétique du dessin animé le rend vivant tandis que l’aventure globale est adaptée aux enfants. Profitez d’un voyage coloré en enquêtant en tant qu’enquêteur.

BROK the InvestiGator sera publié le Vapeur en 2021. Il n’y a pas encore de date de sortie fixée, mais la plupart des fans l’attendent au premier ou au deuxième trimestre.