Broadway in the Park, spectacle en plein air qui débarque au Mexique

L’union des talents de New York et du Mexique dans un spectacle spécial qui aura lieu au théâtre Ángela Peralta.

Broadway in the Park arrive à Mexico. (Photo : avec la permission de Makken)

Si vous êtes amateur de théâtre musical, la vie a écouté vos souhaits pour vous surprendre avec quelque chose de nouveau à apprécier. Il s’agit de Broadway dans le parc, un spectacle qui fusionne des talents de New York et du Mexique pour rendre hommage aux chansons les plus attachantes dans les mises en scène qui ont transcendé Broadway.

Parmi les voix mexicaines qui feront partie de la distribution figurent Susana Zabaleta, Rocío Banquells, María Penella et Carmen Sarahí. Ils partageront la scène avec un casting composé de personnes comme Alice Ripley, Nía Drummond, Robin de Jesús, Diego Medel et Génesis Collado. La direction sera assurée par Lance Horne, compositeur et directeur musical lauréat d’un Grammy.

Ce concert spécial sera en deux langues. Il se déroulera en plein air au théâtre Ángela Peralta, situé au cœur de Polanco. Il aura lieu les 7 et 8 avril. Broadway dans le parc C’est aussi une alternative culturelle et de divertissement pour revenir à ce type d’événement après les effets subis lors de la pandémie.

*Vente de billets via Boletia.

