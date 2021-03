Brittany Murphy Docuseries arrive sur HBO Max

UNE Brittany Murphy une série documentaire est en préparation chez HBO Max. Le Désemparés et roi de la colline L’actrice, décédée de façon inattendue en 2009, fera l’objet d’une série documentaire en deux parties de Blumhouse Television et Pyramid Productions. Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold et Mary Lisio seront les producteurs exécutifs de Blumhouse aux côtés de James Buddy Day.

La docu-série est décrite comme un « portrait de personnage de l’assentiment rapide de la carrière de la jeune actrice et de sa fin mystérieuse – un coroner a attribué à la pneumonie, même si Murphy n’avait que 32 ans au moment de sa mort. » À peine cinq mois après son décès, Simon Monjack, le veuf de Murphy, âgé de 40 ans, a également été étrangement retrouvé mort dans des circonstances similaires à leur domicile à Hollywood Hills. Son corps a été enterré à côté de celui de Murphy au Forest Lawn Cemetery à Hollywood Hills.

« J’ai accepté de faire ce film parce que je pense que c’est dommage que la vie et la carrière prometteuses de Brittany aient été éclipsées par les circonstances de sa mort », a déclaré la réalisatrice Cynthia Hill dans un communiqué. « Je pense qu’il est important de célébrer le talent de Brittany alors que nous luttons pour expliquer les circonstances tragiques de sa mort et de celle de Simon. »

HBO Max note également que la série Brittany Murphy, qui est toujours sans titre, « ira au-delà des théories du complot et des gros titres » concernant la mort de Murphy. Il comportera de nouvelles interviews avec les plus proches de l’actrice décédée ainsi que des images d’archives inédites. Avec autant de questions persistantes sur la mort mystérieuse de Murphy, un nouveau regard sur la tragédie peut enfin aider à faire la lumière sur ce jour fatidique.

«Notre documentaire sur Brittany Murphy traverse le bruit des tabloïds avec une représentation élevée et nuancée d’une histoire sensationnelle», a déclaré Jennifer O’Connell, vice-présidente de HBO Max de la programmation familiale non romanesque et d’action en direct. « Créer un compte-rendu fondé sur les luttes de la vie de Brittany Murphy et son décès soudain implique une grande responsabilité et nous nous sommes associés à une équipe créative magistrale pour produire un examen réfléchi d’une tragédie qui a longtemps suscité des spéculations. »

Actrice préférée des fans, Murphy est très connue pour avoir joué le rôle de Tai Frasier dans la comédie emblématique des années 90 Désemparés. Certains de ses autres rôles de film mémorables incluent autoroute, Fille interrompue, Drop Dead magnifique, 8 miles, et Tout juste marié. Murphy a également exprimé Luanne Platter sur les 13 saisons de la série animée roi de la colline, comme elle est décédée quelques mois seulement après la diffusion de la finale de la série.

Le 20 décembre 2009, Murphy est décédée peu de temps après s’être effondrée chez elle. Selon le rapport du coroner, la principale cause de son décès était la pneumonie, bien que l’anémie ferriprive et les médicaments d’ordonnance légaux qu’elle prenait soient considérés comme des facteurs secondaires. La mort de son mari Simon a également été attribuée à une pneumonie aiguë et à une anémie sévère. Il a été rapporté plus tard qu’il y avait de la moisissure toxique à l’intérieur de la maison qui, selon la mère de Brittany, Sharon, était la cause de leur mort.

La série documentaire de Murphy est la dernière du genre à être développée chez HBO Max. Le streamer soutenu par WarnerMedia a également publié les docuseries acclamées En attendant Amy, La poursuite du bonheur de Ravi Patel, Égal, et Heaven’s Gate: Le culte des cultes depuis son lancement l’année dernière. On ne sait pas encore quand la nouvelle série sur Murphy sera disponible en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

