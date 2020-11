Brittany dit qu’elle n’a jamais demandé à Yazan de faire tous ces sacrifices pour elle

Brittany et Yazan ont eu une histoire dramatique sur cette saison de Fiancé de 90 jours: l’autre voie. Au fil du temps, les enjeux n’ont fait qu’augmenter. Yazan a perdu son travail et le soutien de sa famille à cause de sa relation avec la Bretagne. Son père a même menacé de le tuer. Mais Brittany dit qu’elle n’a jamais demandé à Yazan de faire ces sacrifices pour elle.

Yazan et Brittany Banks sur Fiancé de 90 jours

Brittany n’allait jamais sacrifier ses convictions personnelles pour Yazan sur ’90 Day Fiancé: The Other Way ‘

La religion a été un problème pour la Bretagne et Yazan depuis le début. La Bretagne a toujours soutenu qu’elle ne se convertirait jamais à l’islam pour Yazan, elle ne se convertirait que si elle sentait que c’était ce qu’elle voulait vraiment.

«Je ne me convertirai à aucune religion pour personne», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. «Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour personne. Si vous le faites, cela devrait être pour Dieu, pas pour un homme.

Brittany ressentait la même chose à propos des changements de style de vie que Yazan et sa famille lui demandaient de faire.

«Si je sacrifie quelque chose… ce sera pour moi parce que je décide que c’est une bonne décision», dit-elle. «Ce ne sera pour personne d’autre ni pour aucun homme parce que c’est la seule façon de s’y tenir, si c’est vraiment pour moi et quelque chose en quoi je crois. Je pense que c’est injuste, vraiment, d’essayer de vous changer pour toute autre personne. »

Brittany dit qu’elle n’a jamais demandé à Yazan de sacrifier autant pour elle

À ce stade de leur relation (dans la série), Yazan a beaucoup perdu. Brittany dit qu’elle lui a toujours dit: «Si c’est trop fou, tu ne dois pas faire ça.»

« Pendant ce temps-là, alors que je sortais avec Yazan – et je le dis à Yazan depuis que je l’ai rencontré – si sortir avec moi va être un problème, je vous suggère de me quitter et d’arrêter de me poursuivre », a-t-elle déclaré dans une autre interview avec ET. «Je ne l’ai jamais, jamais, à aucun moment, forcé ou fait prendre les décisions qu’il prenait. Je lui ai toujours dit: «Si c’est trop fou, tu ne dois pas faire ça», et il le ferait de toute façon sans me consulter, puis revenait me dire ce qu’il avait fait. J’étais dans cette position où cette personne n’arrêtait pas de gâcher sa vie en mon nom, sans même me considérer ni ce que j’en pensais, et je me sentais en quelque sorte responsable de lui, même si je n’étais pas vraiment responsable dans le sens. «

Brittany dit qu’elle se sentait « très coincée » dans sa relation avec Yazan sur « 90 Day Fiancé »

Parce que Yazan continuait à faire ces sacrifices majeurs pour la Bretagne sans les faire passer par elle au préalable, elle a commencé à se sentir mal à l’aise.

«Je me suis juste sentie coincée», dit-elle. «Je me sentais très coincé et j’avais l’impression que, très, le monde s’écroulait autour de moi parce que je ne veux jamais être dans une position où la vie de quelqu’un est en danger à cause de l’amour qu’ils ont pour moi, et je ne veux jamais être dans une position où quelqu’un perd tout ce qu’il aime à cause de moi. Je vais certainement laisser cette personne partir avant même d’en arriver là. Je veux que les gens soient meilleurs grâce à moi. Je ne veux pas qu’ils empirent. Donc, c’était une situation vraiment, vraiment difficile.