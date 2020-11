Brittany a perdu le «  respect  » pour la famille de Yazan après avoir regardé la saison en arrière

Fiancé de 90 jours: l’autre voie couple Brittany et Yazan ont connu une saison assez dramatique jusqu’à présent. Une grande partie du drame découle de leurs différences culturelles massives et a inclus les parents de Yazan.

Lorsque leur saison a commencé à être diffusée, Brittany a déclaré dans une interview qu’elle «adorait[d]«Les parents de Yazan. Mais, après avoir regardé certains des épisodes, la Bretagne a une nouvelle vision.

’90 Day Fiancé ‘met en vedette la Bretagne et Yazan | TLC

Brittany a déclaré en juin qu’elle aimait les parents de Yazan

Lorsque le père de Yazan a été présenté pour la première fois, il a donné sa bénédiction à son fils en ce qui concerne sa relation avec la Bretagne. Mais il a souligné qu’il voulait qu’elle se convertisse à l’islam et qu’ils devaient se marier avant de coucher ensemble.

«J’adore les parents de Yazan», a déclaré Brittany à Entertainment Tonight en juin. «Je ne sais pas exactement où en sont ses parents. Je ne peux pas parler pour eux et je ne parlerai pas pour eux, mais je parlerai pour dire que je les aime et je pense qu’ils font de leur mieux pour faire face aux situations actuelles avec leurs expériences et leur style de vie. Je pense qu’ils font de leur mieux, et je ne les blâme pas et c’est leur fils à 100%, donc c’est leur bébé et je comprends tout cela.

À cette époque également, Brittany a déclaré qu’elle et Yazan apprenaient encore à faire des compromis.

«Quand j’ai affaire à quelqu’un – surtout d’un autre milieu, et qu’il est habitué à ce que les choses se passent d’une certaine façon – nous apprenons à faire des compromis», dit-elle. «Je pense que parfois vous devez simplement vérifier les choses à la porte que vous n’êtes pas prêt à accepter.

«Nous avons encore le temps de voir si le compromis en vaut la peine», a-t-elle ajouté. «Je pense qu’il est trop tôt pour le dire. Jusqu’à présent, je pense que tout s’est passé comme prévu et j’apprécie le trajet.

Les sentiments de Brittany à propos des parents de Yazan ont changé après avoir regardé davantage leur saison des 90 jours de fiancé

Quand Brittany a fait ses commentaires sur le fait d’aimer les parents de Yazan et de comprendre d’où ils venaient, elle n’avait pas vu les épisodes où les parents de Yazan étaient en opposition directe avec Brittany et sa relation avec leur fils. Et elle n’avait certainement pas vu l’épisode où le père de Yazan avait menacé de le tuer.

«Après avoir regardé la saison, certains des clips et vu quelques-uns des épisodes, j’ai vraiment l’impression que les choses m’ont été mal traduites et si j’avais su ce qui se passait vraiment, je n’aurais probablement pas tenu la même chose respect », a-t-elle déclaré à ET en novembre. «Ma famille n’a aucun respect pour eux.»