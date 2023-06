Britt Ekland dit que les Bond Girls n’existent pas en raison du politiquement correct, mais les anciens films de James Bond étaient plus amusants

Le débat sur le rôle des « Bond Girls » dans la franchise James Bond dure depuis plusieurs années. Ayant autrefois été considérée comme une simple femme séduisante en bikini et une conquête pour le titulaire 007, le rôle des femmes dans la franchise James Bond a radicalement changé au cours des deux dernières décennies. Une ancienne Bond Girl, Britt Eklandqui est apparu aux côtés de Roger Moore dans L’homme au pistolet d’or jouant le rôle de Mary Goodnight, a récemment donné le point de vue de quelqu’un qui a été là fait cela dans le monde de Bond.







Ekland a réfléchi sur son temps dans la franchise tout en parlant à Metro, et bien qu’elle ait admis que le changement des temps a signifié que les femmes de la franchise ont de meilleures conditions de travail et une meilleure reconnaissance, elle croit toujours que les premières Bond Girls étaient plus amusantes. Dit-elle:

« Il n’y a plus de Bond girls, ce sont des Bond women aujourd’hui. Ils en ont marre du politiquement correct et du #MeToo, ils passent un bien meilleur moment que nous. Mais je ne pense pas que le produit final soit aussi amusant que le nôtre, car nous étions jolies et nous avions de beaux corps et nous n’essayions pas d’avoir l’air sexy, nous l’étions simplement. faites cela parce que cela dérangera ce côté-là. Nous n’avions rien de tout cela. Nous sommes juste sortis là-bas, nous étions toujours en bikini et tous ces gens sont entièrement habillés, très typiques, mais c’était un travail et nous l’avons fait. Donc, je pense qu’aujourd’hui, les femmes Bond l’ont – du point de vue du politiquement correct – dans une bien meilleure position. Mais je pense que nous nous sommes plus amusés.

L’ère Bond de Daniel Craig a apporté un changement radical aux personnages féminins.

Bien que de nombreuses stars de la franchise Bond soient plus qu’heureuses de se remémorer et de célébrer leur passage en tant que « Bond Girl », nombreux sont ceux qui pensent que le temps de ces représentations sexistes est révolu. L’ère Daniel Craig de Bond a adopté cette notion, chaque « Bond Girl » potentielle devenant, comme le dit Ekland, une « Bond Woman ». Cela signifiait généralement qu’Eva Green et Ana de Armas jouaient des femmes qui pouvaient se tenir aux côtés de Craig’s Bond comme presque égales en termes de compétences, de but et de capacités.

Au fil des ans, même Moneypenny est devenu un personnage beaucoup plus impliqué que d’être simplement un secrétaire du MI6 attendant de s’évanouir devant Bond alors qu’il acceptait sa prochaine mission, Naomi Harris assumant le rôle tout au long de la course de Craig.

L’avenir de l’évolution de Bond n’a pas encore été révélé, mais avec un nouvel acteur sur le point de reprendre le rôle, cela signifie probablement qu’un tout nouveau casting de personnages secondaires le rejoindra. En ce qui concerne l’avenir des femmes dans la franchise, il y aura sans aucun doute à nouveau le débat sur les réseaux sociaux selon lequel, bien qu’il y ait beaucoup de femmes qui veulent être considérées comme fortes et indépendantes, il y en a d’autres qui accepteraient volontiers d’être un plus tôt Bond Girl comme Ekland, et comme tant d’autres en ce moment, les opinions des deux côtés ne peuvent pas trouver un terrain d’entente.