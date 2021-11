BRITs supprime les récompenses masculines et féminines car il devient neutre en termes de genre

La cérémonie de remise des prix 2022, qui devrait être animée par le comédien Mo Gilligan aux côtés de Clara Amfo et Maya Jama, verra une évolution des catégories sexospécifiques qui figuraient auparavant pour «célébrer les réalisations des artistes quel que soit leur sexe».

Crédit : Alamy

Dans un communiqué, les organisateurs ont déclaré: « Les BRIT confirment que pour le spectacle 2022, ils s’éloigneront des catégories féminine et masculine et lanceront de nouveaux prix pour l’artiste de l’année et l’artiste international de l’année, célébrant les artistes uniquement pour leur musique et travailler, plutôt que la façon dont ils choisissent de s’identifier ou comme les autres peuvent les voir. »

Tom March, président du BRIT et co-président de Polydor Records, a déclaré : « Il est important que les BRIT continuent d’évoluer et visent à être aussi inclusifs que possible.

« Cela semble tout à fait le bon moment pour célébrer les réalisations des artistes pour la musique qu’ils créent et le travail qu’ils font, quel que soit leur sexe.

« Je suis vraiment ravi de lancer quatre nouveaux prix de genre, qui créent encore plus d’opportunités pour les artistes d’être reconnus pour la musique brillante qu’ils créent et produisent, et donnent aux fans de musique la chance de s’impliquer et de voter pour soutenir leurs artistes et les aider pour gagner un BRIT.

« L’émission de 2022 se déroule très bien, Mo va être un excellent hôte et je le remercie, ainsi que Clara et Maya, d’avoir fait partie des BRIT de cette année. »

Crédit : Alamy

Geoff Taylor, directeur général de BPI et des BRIT Awards a ajouté : » Les BRIT Awards ne sont pas seulement une célébration de la musique britannique, ils sont le reflet de la culture britannique. Les changements que nous apportons pour le spectacle 2022 devraient signifier plus de nouveaux fans, plus d’engagement et une plate-forme mondiale plus grande que jamais pour nos artistes incroyables. »

L’annonce intervient après que de nombreuses célébrités se soient révélées non binaires et aient utilisé des pronoms, y compris le chanteur Sam Smith, qui est un ancien nominé aux BRIT Awards.