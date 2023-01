Britney vs Jamie le nouveau documentaire de la princesse de la pop

in

Film documentaire

Il s’agit du troisième documentaire à être publié en relation avec Britney Spears et sa tutelle.

© Britney SpearsLe documentaire de Britney Spears se compose de deux épisodes

Après treize ans, Britney Spears est enfin libérée de la tutelle de son père, cependant, La princesse de la pop est toujours impliquée dans les théories du complot et plus d’informations sur sa famille et maintenant la plateforme HBO Max a présenté ce mardi 10 janvier un nouveau documentaire qui fait le suivi de l’affaire : Britney contre Jamie, essais familiaux.

« Jamie voulait-il vraiment sauver sa fille ou était-ce un plan pour contrôler les sphères de la vie de la pop star ?», demande la plateforme de streaming qui a publié des contenus similaires d’autres stars, comme Johnny contre Amber; House of Hammer, secrets de famille; Johnny contre Amber, le dernier procès; Oui sauver le roi.

+ Combien d’épisodes Britney contre Jamie a-t-il ?

Le documentaire confronte les versions des deux parties, celle de Jamie, le père de Britney, et celle de l’artiste elle-même. Jusqu’à présent, il y a déjà deux chapitres disponibles, chacun d’eux 47 minutes : Épisode 1, L’histoire de Jamie Oui Épisode 2, L’histoire de Britney.

Le documentaire commence par donner la version du père, assurant qu’il essayait seulement de sauver la vie de sa fille tandis que nous pouvons voir certaines des déclarations de Britney assurant que sa voix a été réduite au silence et menacée pendant des années : « De deux points de vue, la série se demande si la tutelle controversée était un acte d’amour de Jamie pour sauver sa fille mentalement instable ou un plan impitoyable pour asservir Britney afin de maintenir sa succession.« , note HBO Max.

Il s’agit du troisième documentaire qui se concentre sur le cas de Britney Spears et la tutelle que son père a maintenue sur la star de 41 ans. Le premier documentaire a été Encadrer Britney Spearsde Le New York Times; puis vint Britney contre Spearsde Netflix et maintenant vient la production de HBO Max.

