Britney Spears travaille sur un nouveau documentaire sur sa vie

Elise et moi Bracelet arbre de vie plaqué or

Bracelet arbre de vie plaqué or Bracelet arbre de vie plaqué or. L'arbre de vie est très symbolique il représente la famille et ses racines. Longueur 18 cm réglable sur 2 positions. Fermoir à ressort.Plaqué or 16 carats 3 microns Ce bracelet existe également en argent. Livré dans sa jolie pochette en organza