Britney Spears tire sur un short taille basse dans un haut court Ab-Baring pour la «  vidéo finale  »

Britney a montré de la peau à l’extérieur.

Britney Spears a partagé une autre vidéo de retour sur Instagram cette semaine qui la montrait dans le même petit short court et les fans de crop top que les fans ont vu plusieurs fois auparavant. La star a posté le clip de trois mois sur son compte le 9 novembre et a déclaré que ce serait le dernier de la collection de téléchargements qu’elle a surnommé «Just A Touch of Rose».

Cela durait un peu plus d’une minute et montrait Britney tirant sur son bas taille basse avec ses pouces dans les passants de sa ceinture pour montrer des tatouages ​​de chaque côté de ses hanches. Elle affichait ses jambes toniques dans le short blanc maigre qui reposait bien en dessous de son nombril.

La maman de deux enfants a également montré beaucoup de son torse tonique dans son haut court ab-baring, qui était un numéro fleuri bleu clair sur l’épaule avec des manches longues et un nœud en ruban au centre de sa poitrine.

Britney avait ses longs cheveux blonds droits et à moitié relevés et portait une couronne de six roses roses. Elle a pris un certain nombre de poses à l’extérieur, souriant et se penchant d’un côté à l’autre tout en inclinant la tête alors qu’elle disparaissait et réapparaissait devant la caméra.

Le hitmaker «I’m A Slave 4 U» a également brandi une grande fleur rose et l’a fait tournoyer dans sa main gauche avant de la passer à sa droite et de la sentir.

Britney a déjà partagé plusieurs photos et vidéos du même tournage amateur sur Instagram au cours des derniers mois. Ses abonnés l’ont appelée à plusieurs reprises pour avoir publié du contenu très similaire à plus de 10 reprises.

Dans la légende, Britney a confirmé qu’elle avait été prise il y a trois mois et a déclaré que ce serait la dernière fois que les fans verraient une sortie de ce jour-là. Elle l’a appelé la «vidéo finale», mais elle est également revenue sur sa parole et a taquiné qu’elle était une «artiste», il est donc impossible de savoir ce qu’elle va faire ensuite.

Elle a téléchargé le clip à côté de la chanson «Addicted to Love» de Skylar Gray et a tagué l’artiste dans la légende.

Les fans ont partagé leurs réflexions dans la section commentaires.

« Vidéo finale ??? » un fan interrogé.

«Reine du même sommet», a commenté un autre avec un emoji couronne.

«VOUS BELLE REINE», un troisième commentaire lu en majuscules à côté des symboles de l’œil du cœur et du cœur rouge.

«Quelque chose me dit que ce n’est pas la dernière fois. REPEAT-NEY », a plaisanté un autre.

Le téléchargement a amassé plus de 50 000 likes et plus de 3 700 commentaires.

Le dernier téléchargement est survenu peu de temps après que Britney ait assommé ses 26,8 millions de followers dans une chemise blanche plongeante attachée pour trois clichés publiés au cours du week-end.