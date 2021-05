Britney Spears souffre-t-elle de démence? Les allégations de maladie mentale du père Jamie

Alors que la saga #FreeBritney se poursuit, un nouveau documentaire examinera les affirmations de Jamie Spears sur la santé mentale de sa fille.

« The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship » est la réponse de la BBC au « Framing Britney Spears » de Hulu. Le doc de la BBC suit le journaliste Mobeen Azhar, lauréat des BAFTA, alors qu’il examine la vérité derrière la tutelle.

Britney Spears souffre-t-elle de démence?

Selon des documents judiciaires de 2008 qui ont récemment refait surface, le père de Britney, Jamie Spears, a affirmé dans le passé que Britney, 39 ans, souffrait de démence et devait donc être sous tutelle générale.

Mais est-ce la vérité – ou est-ce une façon pour lui de la garder (et son argent) sous sa coupe?

Jamie a affirmé pour la première fois que Britney était atteinte de démence en 2008.

Il n’a cependant pas semblé développer ces affirmations dans la paperasse, et il n’a jamais été révélé si c’était quelque chose dont Spears avait été officiellement diagnostiqué.

Cependant, c’est une source de débat pour les fans de Britney.

Azhar, le journaliste derrière « The Battle for Britney », a déclaré à Express: « Je pense que cela semble tiré par les cheveux, en particulier lorsque la démence précoce s’aggrave progressivement. Elle a reçu un diagnostic de démence, selon les documents judiciaires. Cela aurait été il y a des années et jusqu’à il y a quelques années, elle faisait toujours sa résidence à Las Vegas. «

La capacité de Spears à performer à l’intensité qu’elle a est un point commun des adeptes du mouvement Free Britney qui croient que le diagnostic de démence de Spears est un complot visant à garder l’artiste sous le contrôle de son père.

«Il n’y a aucun moyen pour un patient atteint de démence de faire des tournées mondiales, de faire des résidences à Vegas, d’apprendre 27 numéros combinés consécutifs, une chorégraphie complète. Non chérie, ça n’arrive pas », a déclaré la fan Hayley Herms au Sun.

Spears souffrant de démence permet à son restaurateur d’avoir plus de contrôle sur elle.

Comme l’ont révélé les documents juridiques, Spears souffrant de démence permettrait à quiconque est en charge de sa tutelle d’avoir plus de pouvoir sur elle que tout autre type de tutelle.

Si cela est vrai, c’est peut-être pour cela que Jamie a voulu prétendre que sa fille souffrait de la maladie.

« L’article 2356.5 du code d’homologation permet aux restaurateurs de demander des pouvoirs particulièrement puissants si le conservateur souffre de démence. Si le conservateur souffre d’une maladie liée à la démence, le conservateur peut être habilité à placer le conservateur dans une institution fermée à clé et à autoriser l’administration des médicaments «adaptés à la prise en charge de la démence» », indique le document.

Spears est connue pour ses publications erratiques sur les réseaux sociaux.

Les fans soupçonnent depuis longtemps que quelque chose ne va pas avec la santé mentale de Spears, et bon nombre de leurs préoccupations découlent du type de publications qu’elle publie sur Instagram.

Elle est connue pour partager la même photo plus d’une fois et avoir écrit des légendes qui n’ont pas toujours de sens, et les gens semblent divisés quant à savoir si elle doit rester sous tutelle ou non.

Quoi qu’il en soit, son Instagram semble certainement insinuer que quelque chose se passe.

De plus, un utilisateur de TikTok a récemment réalisé une vidéo, qui est devenue virale avant d’être supprimée de la plate-forme, expliquant pourquoi il pense que la cyberintimidation de Spears doit cesser.

L’utilisateur, Mars Monroe, a affirmé que Spears n’avait «aucun droit ni aucun contrôle sur sa carrière et sa vie». Il dit qu’elle est complètement complice de ses maîtres.

Il y en a d’autres qui semblent d’accord, certaines sources affirmant que ces messages que les fans ont trouvés si bizarres ne sont même pas les siens et que ses gestionnaires sont ceux qui les écrivent vraiment.

Monroe a également affirmé dans la vidéo que Spears avait un album entier « interdit » au début des années 2000 qu’elle n’était pas autorisée à sortir, car cela allait plus dans ce qu’elle traversait vraiment dans sa vie.

Étrangement, Monroe semble avoir disparu de TikTok sans laisser de trace.

« [Monroe] avait publié un message fin juin sur la façon dont il avait reçu des SMS et des appels mystérieux de numéros de téléphone anonymes, « une personne déconcertée par sa disparition a écrit sur Reddit dans r / BritneySpears. » Ce serait des menaces, des respirations et de la musique étranges, des choses comme «nous vous trouverons».

Spears a fait la une des journaux pour avoir brûlé sa salle de gym à domicile.

Dans une émission sur Instagram Live en avril 2020, Spears a révélé avec désinvolture qu’elle avait accidentellement brûlé sa salle de gym à domicile, bien que personne n’ait été blessé dans l’incident.

« Salut les gars, je suis dans mon gymnase en ce moment. Je n’y suis pas allé depuis environ six mois parce que j’ai brûlé mon gymnase, malheureusement », a déclaré Spears. « J’avais deux bougies, et oui, une chose en a conduit une autre, et je l’ai brûlée. »

Cependant, la partie la plus étrange de l’incident est que le camp de Spears est revenu et a nié ce que le chanteur avait dit.

Ils ont dit qu’elle n’avait jamais brûlé sa salle de sport et qu’il y avait quelque chose qui s’était passé avec des bougies, mais que rien de comparable à ce que Spears avait initialement décrit ne s’était produit.

Britney semble reprendre son récit.

Dans un post Instagram, le chanteur a répondu (bébé, une fois de plus) aux films supposés bien intentionnés répondant aux préoccupations des fans.

« Ces documentaires sont tellement hypocrites … ils critiquent les médias et puis font la même chose ????? Merde … Je ne vous connais pas tous mais je suis ravi de vous le rappeler même si j’en ai eu des moments difficiles des moments de ma vie… J’ai eu des moments plus incroyables dans ma vie et malheureusement mes amis… Je pense que le monde est plus intéressé par le négatif !!!! «

Mais ce n’est pas la dernière que nous entendrons de Brit.

En fait, en juin, elle parlera au tribunal d’homologation de l’affaire de tutelle.

J’espère que faire entendre sa propre voix pour ses propres intérêts est exactement ce dont elle a besoin.

Mais est-ce que Spears est atteint de démence? Ce n’est pas clair.

Jusqu’à présent, Spears elle-même n’a pas encore confirmé ou dénoncé les affirmations de Jamie selon lesquelles elle souffrait de démence, et il n’y a aucune preuve claire indiquant qu’elle souffre de la maladie.

Pour l’instant, nous n’avons tout simplement pas de réponse à cette question, mais j’espère que tout va bien avec Spears et qu’elle reste en sécurité.

Il est logique que les fans se soient inquiétés, mais j’espère que sa prochaine audition l’aidera à arriver là où elle doit être.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.