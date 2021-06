Britney Spears s’est fait implanter un contraceptif contre son gré

Britney Spears a raconté à sa tutelle tout ce qu’elle a fait pour contrôler sa vie, sa carrière et son corps.

La pop star a déclaré au tribunal que le statut juridique était » abusif » et qu’elle souhaitait que son père Jamie et toute autre personne en charge d’elle soient envoyés en prison.

La femme de 39 ans a demandé au juge de mettre fin à la tutelle sans évaluation de son état mental et de lui rendre sa vie.

Crédit : PA

Elle a également expliqué à quel point cela a été restrictif dans sa vie.

Elle a déclaré au tribunal: « Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. On m’a dit avec la tutelle que je ne pouvais pas me marier et avoir un bébé.

« J’ai un DIU dans mon corps en ce moment qui ne me permet pas d’avoir un bébé et mes conservateurs ne me permettent pas d’aller chez le médecin pour le retirer. »

Elle affirme également qu’elle a été forcée de prendre du lithium contre son gré.

« Vous pouvez devenir atteint d’une déficience mentale si vous y restez plus de cinq mois. Je me sentais ivre, je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

Beaucoup de gens ont été absolument choqués par ces clauses qui l’ont empêchée de fonder une famille avec son petit ami et de penser normalement.

Britney a parlé des autres clauses de la tutelle et de la façon dont cela a affecté sa santé mentale au fil des ans.

Elle a déclaré: « Après avoir dit au monde entier que je vais bien, c’est un mensonge. Je ne suis pas heureuse et je ne peux pas dormir. Je suis déprimée. Je pleure tous les jours. C’est mon souhait et mon rêve pour tous que cela se termine. Je veux retrouver ma vie. »

« Tout ce que je veux, c’est posséder mon argent… et que cela se termine… et que mon petit ami puisse me conduire dans sa voiture. Et honnêtement… je veux pouvoir poursuivre en justice ma famille.

« Ils ont fait du bon travail en exploitant ma vie, donc j’ai l’impression que ce devrait être une audience publique et ils devraient écouter ce que j’ai à dire.

« Beaucoup de choses se sont passées depuis deux ans, je ne pense pas avoir été entendu à quelque niveau que ce soit lorsque je suis venu au tribunal la dernière fois.

Crédit : PA

« Je n’ai rien fait au monde pour mériter ce traitement. Ce n’est pas bien de me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire.

« Je crois vraiment que cette tutelle est abusive. Il y a des milliers de tutelles abusives. Il faut leur rappeler qu’elles travaillent réellement pour moi. »

Beaucoup ont envoyé des messages de soutien à Britney alors qu’elle continue de se battre pour sa liberté.

Les affaires personnelles et les finances de la superstar de la pop sont supervisées par une tutelle ordonnée par le tribunal – un arrangement juridique généralement réservé aux personnes âgées ou infirmes – depuis 2008.

Spears a été jugée incapable de s’occuper d’elle-même à la suite d’une série de pannes publiques qui ont été éclaboussées dans la presse.

Son père, Jamie, 68 ans, avait contrôlé les deux aspects de la tutelle de sa fille jusqu’en septembre 2019, date à laquelle il a cessé de superviser ses affaires personnelles pour des raisons de santé.