Britney Spears s’engage à publier moins sur les réseaux sociaux après des « mensonges méchants » dans l’actualité

BlackRock Games SANS PITIE

lsans pitie, le jeu de soiree mechant pour les gentilsr, est un jeu a lrhumour corrosif destine aux adultes. le concept repose sur nos reponses aux interactions de la vie quotidienne (emails, appels, conversations, reseaux sociaux...).le jeu consiste a repondre a un message avec des repliques (les cartes reponse) que les joueurs soumettent au maitre du jeu : charge aux joueurs de sradapter a lrhumour qui plaira a leur auditoire.ce jeu est une co-creation des auteurs de blanc-manger coco et de juduku, on y retrouve donc les ingredients propres aux jeux de soirees, des contenus crus, deplaces, mais parfois aussi simplement loufoques ou faisant reference a la vie de tous les jours. a partir drune premiere phrase, representee par une carte posee par un joueur (le maitre du jeu) les autres joueurs doivent choisir la reponse qui sera la plus a meme de faire rire a partir des cartes dont ils disposent : ces cartes sont constituees drun texte (la reponse) qui srinscrit dans le mode de communication choisi [appli de rencontre, discussion informelle, post-il laisse sur le frigo, mail du boulot etc]. le maitre du jeu choisit donc la reponse qui lui plait le plus et son auteur marque un point et devient le maitre du jeu pour le tour suivant. le premier joueur qui marque 7 points gagne la partie.contenu :600 cartes1 notice1 flyer