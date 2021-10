Britney Spears remercie les partisans du mouvement #FreeBritney

Après avoir été soumise à une tutelle légale sous le contrôle de son père durant les 13 dernières années, Britney Spears a exprimé à travers les réseaux sociaux la gratitude qu’elle éprouve envers ses fans et tous ceux qui ont manifesté leur soutien au mouvement « #FreeBritney ».

À travers Twitter, Spears a remercié tout le monde pour « leur résilience constante en la libérant de leur tutelle », notant que sa vie est maintenant dans la bonne direction pour retrouver sa liberté, « J’ai pleuré hier soir pendant deux heures parce que mes fans sont les meilleurs et je savoir », a-t-il déclaré dans son post, qui comprend une vidéo dans laquelle il pose au rythme de « La vie de Pablo » de Kanye West.

Ces derniers mois, alors que l’épreuve pour retrouver son autonomie prenait plus d’intensité, Britney Spears a saisi toutes les occasions possibles pour remercier ses fans pour leur soutien. D’autant plus qu’il a qualifié la tutelle devant le tribunal d' »abusive » en juin dernier, lorsque le mouvement a pris un impact médiatique plus important.

Quelques jours seulement après avoir officiellement annoncé l’engagement en mariage de son petit-ami Sam Asghari, Spears quitterait Instagram pour quelques jours seulement, en profitant pour remercier les partisans de ce mouvement virtuel sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, un juge aux États-Unis a suspendu Jamie Spears de son poste de tuteur légal du chanteur, plaçant le comptable John Zabel comme tuteur par intérim après avoir été choisi par l’équipe juridique de Britney. Zabel occupera ce poste jusqu’en décembre tout en analysant les comptes de dépenses de la succession du chanteur jusqu’à ce que tout soit prêt pour passer à l’étape suivante.

En septembre, Jamie Spears a déclaré qu’il n’y avait aucune justification pour être démis de ses fonctions de tuteur après que l’avocat de Britney a déposé une requête pour que cette tutelle soit immédiatement suspendue, ce qu’il a apparemment accepté dans les semaines suivantes.