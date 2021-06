Britney Spears Real Voice : la théorie selon laquelle elle est forcée de jouer avec une fausse voix de bébé

Alors que Britney Spears s’adressait courageusement à un tribunal lors d’une audience sur le statut de sa tutelle controversée, sa voix forte et articulée a stupéfié les fans et elle a livré un témoignage déchirant sur sa vie au cours des 13 dernières années.

Le témoignage de Spears a confirmé la théorie de longue date selon laquelle elle est empêchée de vivre sa vie et de mener sa carrière comme elle le souhaite vraiment. Les fans ont peut-être été choqués d’entendre une rare apparition de la vraie voix de Spears qui contraste fortement avec la voix entendue dans sa musique et ses vidéos erratiques sur les réseaux sociaux.

Pendant des années, une autre théorie a émis l’hypothèse que Spears ne chante pas réellement avec sa vraie voix – et que la voix qui l’a rendue célèbre (vous savez celle-là) lui a été imposée par ceux qui profitent de son talent.

En entendant sa forte voix traînante du Sud exprimer sa colère et sa frustration dans une salle d’audience, il est clair que la douce voix de bébé que nous avons l’habitude d’entendre de Spears ne représente pas le poids de son intelligence et de sa force.

La vraie voix de Britney Spears est-elle gardée cachée ?

Ou y a-t-il quelque chose de plus dans les coulisses ?

Certains pensent que Spears est obligé de chanter avec une voix de bébé.

Une publication Instagram détaillant la théorie prétend que Spears a peut-être été forcée de chanter d’une voix qui ne ressemble en rien à sa « vraie » voix tout au long de sa carrière, puisque c’est celle qui a vendu des millions d’albums.

Ils prétendent également que sa voix est endommagée à cause de cela.

« Ils ont fait recycler sa voix pour chanter avec la voix de bébé que nous connaissons tous aujourd’hui parce qu’ils pensaient que c’était plus emblématique et qu’elle créerait une marque et une carrière pour elle au lieu de sa vraie voix », indique le message. « C’est malsain, et cela a détruit sa voix au fil des ans, c’est pourquoi elle est connue pour la synchronisation labiale. »

Les fans soupçonnent également que la vraie voix de Spears était censée apparaître sur son mystérieux album « Original Doll » en 2006.

La chanteuse a échappé à l’album par le passé mais son label nie son existence.

Spears aurait été forcée de changer de voix lors de sa rivalité avec Christina Aguilera.

Les fans soupçonnent que l’équipe de Spears lui a fabriqué un son unique afin de la différencier de sa co-star du « Mickey Mouse Club », Christina Aguilera, également connue pour sa voix impressionnante et grave.

Les deux hommes se sont souvent affrontés en tant que rivaux au cours des premières années de leur carrière. Ainsi, selon la théorie, la voix unique et enfantine de Spears est devenue un moyen de la commercialiser comme son propre produit.

La voix a également joué dans la représentation dichotomique de Spears par les médias, la décrivant comme vierge et enfantine tout en hypersexualisant chacun de ses mouvements.

De vieilles vidéos montrent la voix originale et profonde de Spears.

Dans cette vidéo, il y a plusieurs exemples de Spears chantant d’une voix grave très différente de celle qu’elle utilise aujourd’hui. Il est facile de voir que quelque chose est définitivement différent ici.

Évidemment, les voix peuvent changer à mesure que les gens vieillissent, et cela fait de nombreuses années que ces vidéos ont été prises, mais il est difficile de nier que la différence entre cette voix et celle que nous entendons sur les albums de Spears est assez grande.

Spears a déjà utilisé sa « vraie voix » dans des performances.

Les rumeurs sur la voix de Spears existent depuis des années.

En 2017, elle a posté une vidéo d’elle-même chantant « Can’t Help Falling In Love With You » sur Instagram, où les fans se demandaient si elle avait été modifiée ou si le pitch avait été modifié pour déguiser sa vraie voix.

Plus tôt cette même année, Spears a interprété « Something To Talk About » sur scène lors de sa résidence à Las Vegas.

On peut l’entendre en utilisant une voix qui sonne beaucoup plus près de la voix plus grave également entendue dans les vidéos de son chant lorsqu’elle était plus jeune.

Serait-ce Spears profitant de l’occasion pour partager à quoi elle ressemble vraiment? Elle n’a pas commenté le débat sur la voix, il est donc difficile de le dire avec certitude.

La voix de Spears a également changé.

Changer une voix chantée est une chose, mais les vidéos en ligne cryptiques de Spears la montrent également parler d’une voix quelque peu enfantine.

C’est un contraste frappant avec la voix que nous avons entendue dans une ancienne interview ou lors de sa récente comparution devant le tribunal. Bien qu’il soit difficile de dire exactement pourquoi ou si le changement est délibéré, le changement de voix de Spears pourrait s’inspirer d’une autre icône de la culture pop des années 2000.

Paris Hilton, que beaucoup associeront à sa voix « aérienne », a parlé de la création d’un personnage autour d’elle comme mécanisme de défense pour empêcher le monde de juger la vraie elle.

« Tout ce temps, j’ai joué un personnage, donc le monde n’a jamais vraiment su qui je suis », a-t-elle déclaré récemment, expliquant pourquoi elle n’utilise pas sa vraie voix profonde.

Spears a eu une opinion similaire lorsqu’elle a déclaré au tribunal: « J’ai menti et j’ai dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureuse. C’est un mensonge. »

« Fais semblant jusqu’à ce que tu y arrives, mais maintenant je te dis la vérité, d’accord ? elle a ajouté. Spears pourrait-elle utiliser une fausse voix pour se soustraire à des années de douleur et de traumatisme exacerbés par sa tutelle ?

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, et plus encore.