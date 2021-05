Britney Spears qualifie les documentaires sur sa vie d’hypocrites

Vente-unique Parasol chauffant électrique sur pied BEIRA - L65 x P65 x H220cm

Ce chauffage électrique BEIRA vous permettra de réchauffer une surface de votre terrasse allant jusqu'à 20m² tout au long de l'année. Grâce à son système halogène, sa durée de vie atteint jusqu'à 5000 heures d'utilisation pour vous permettre de profiter au maximum de vos soirées à l'extérieur ! Caractéristiques techniques: - Structure en acier - Dimensions: L65xP65xH220cm - Puissance: 2 réglages 1000W / 2000W - Tube halogène: grande efficacité lumineuse, lumière proche du soleil, durée de vie exceptionnelle - 220/240V. 50/60 Hz - Chauffage sur pied - Hauteur réglable: 200cm - 220 cm - Usage extérieur - Câble longueur 1.75m - Imperméable - Homologations: CE GS SAA CB ROHS EMC - Coloris: Noir L'électricité est une énergie pratique et sûre qui ne nécessite ni stockage ni manipulations. Ces chauffages de terrasse ne dégagent pas d’odeurs et sont peu salissants. De plus, le prix de l’électricité est relativement stable comparé à celui des énergies fossiles. Comparées aux lampes à incandescence standards, les lampes à halogènes présentent un double avantage : plus de lumière pour une puissance similaire ainsi qu'une durée de vie doublée voire quadruplée (jusqu'à 5000 heures pour le modèle MITIS). Leur efficacité lumineuse avoisine les 25lm/W L' halogène procure une lumière étincelante rendant les couleurs plus vives plus fraîches. Cette brillance ne varie quasiment pas pendant toute la durée de vie de la lampe. La qualité de la lumière est incontestable puisqu'elle est très proche de la lumière du soleil. Garantie: 1 an A monter soi-même Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier. Dimensions et colisParasol chauffant BEIRA : Produit : Longueur 65 cm, Largeur 65 cm, Hauteur 220 cm, Poids 14 kgColis : Longueur 70 cm, Largeur 60 cm, Hauteur 39 cm, Poids 14 kg