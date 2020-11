Britney Spears porte un soutien-gorge de sport pour une session de boxe intense dans la dernière vidéo Instagram

La pop star Britney Spears a surpris ses 26,8 millions d’abonnés sur Instagram avec son dernier partage, une courte vidéo dans laquelle elle a su suer avec l’aide d’un entraîneur personnel. Le clip a été filmé dans sa salle de gym à domicile, avec un ensemble de doubles portes blanches visibles en arrière-plan ainsi qu’une machine elliptique. Des lumières scintillantes avec une lueur violette ajoutaient une touche de fantaisie à l’espace, bien que le point focal soit resté les coups rapides de Britney.

Britney a montré sa silhouette en forme dans un soutien-gorge de sport rose qui laissait ses bras et ses épaules exposés. Le tissu s’accrochait à ses courbes avant de se terminer à environ un pouce sous ses seins, laissant également son ventre exposé.

Elle a associé le haut révélateur à un simple pantalon noir qui reposait bas sur ses hanches et avait une coupe ample, survolant ses tiges sculptées sans trop s’accrocher. Le bas semblait avoir une sorte de lettrage sur une jambe, bien que le mouvement constant de Britney dans la vidéo rende difficile la lecture exacte de ce qu’il y avait sur le vêtement.

Elle a terminé le look avec une paire de baskets et des gants de boxe roses, et avait les cheveux tirés en un chignon en désordre avec quelques mèches qui pendaient pour encadrer son visage alors qu’elle transpirait. Son entraîneur a gardé les choses simples, vêtu d’un short noir et d’un T-shirt gris alors que lui et Britney tournaient dans l’espace.

Dans la légende du message, Britney a mentionné que pour inviter en toute sécurité son entraîneur personnel à une séance d’entraînement, elle s’est assurée que les deux avaient été testés négatifs pour COVID-19. Son public a adoré la mise à jour, et l’article a enregistré plus de 186200 vues en seulement 55 minutes après sa mise en ligne. Il a également reçu 2186 commentaires de son auditoire dans le même court laps de temps, alors qu’ils se précipitaient vers la section des commentaires pour la remplir de compliments.

«Oui, ma fille comprend tellement heureux de te voir faire ce que tu aimes», a écrit un fan.

« Tu as l’air en forme! » un autre adepte a sonné, y compris un emoji applaudissant.

«Reine des coups de poing», a fait remarquer un troisième fan.

«Je pourrais juste pleurer maintenant! Une vidéo qui est vraiment toute Britney qui a l’air en bonne santé, heureuse et vibrante. Je l’aime tellement », a ajouté un autre adepte.

Hier, comme L’Inquisitr rapporté, Britney a partagé un autre clip dans lequel elle a bercé une paire de shorts taille basse et un haut court révélateur. Elle avait également un bandeau fabriqué à partir de fleurs roses sur ses tresses blondes, et a mentionné dans la légende que la mise à jour était la dernière de sa série «Just A Touch of Rose».