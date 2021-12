Britney Spears peut signer ses propres documents de succession pour la première fois en 13 ans

Britney et ses avocats ont passé en revue les derniers éléments de l’arrangement juridique qui a commencé lorsque sa tutelle a finalement pris fin le mois dernier.

Une audience a eu lieu aux États-Unis cette semaine qui a examiné comment les choses se passeraient après la résiliation, le père et ancien co-conservateur de Britney, et ses conservateurs affectés temporairement en désaccord avec les dernières étapes.

Jodi Montgomery et John Zabel, les conservateurs temporaires de Britney, ont accusé Jamie Spears d’avoir » planté un terme » dans une proposition sur la fin de la tutelle, ce qui aurait obligé Britney à passer par le système judiciaire pour des » changements de base en matière de planification successorale « .

« M. Spears, l’ancien conservateur en disgrâce et suspendu qui continue de chercher indûment à renforcer sa réputation aux dépens de sa fille, a montré qu’il n’était pas une personne aussi raisonnable », avaient-ils déclaré à l’époque.

Ils l’ont également accusé d’avoir installé des appareils d’écoute dans la chambre de Britney, ce qui est dégoûtant si c’est vrai et nous devons encore une fois nous rappeler qu’il s’agit d’une femme de 40 ans.

Les avocats de Jamie Spears n’ont pas été d’accord avec les allégations de Montgomery et Zabel et les ont accusés d’avoir profité de 15 minutes de gloire grâce au procès des célébrités.

« Mais honnêtement, ça m’épate encore chaque jour. Je me réveille à quel point ma famille et la tutelle ont pu faire ce qu’ils m’ont fait… c’était démoralisant et dégradant !!!! »