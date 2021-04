Britney Spears partage sa réaction en larmes au documentaire Hulu encadrant Britney Spears

La réponse est non. Contrairement à de nombreux autres Américains toujours bloqués à travers l’Amérique, Britney Spears n’a pas regardé le documentaire viral Hulu sur elle-même intitulé Encadrement Britney Spears. Mais elle en a vu quelques images. L’icône pop admet qu’après avoir visionné quelques scènes de l’événement de streaming populaire, elle n’a pas pu s’arrêter de pleurer pendant deux semaines consécutives. Et qu’elle se sentait gênée par tout ça.

Britney Spears a partagé sa réaction au documentaire sur Instagram. Le film a été produit par le New York Times, et la chanteuse n’aime pas la lumière dans laquelle il l’a mise. Elle dit ceci à propos de son expérience avec le Encadrement Britney Spears documentaire.

« Ma vie a toujours été très spéculée … regardée … et jugée vraiment toute ma vie !!! Pour ma raison, j’ai besoin de danser sur @iamstevent chaque nuit de ma vie pour me sentir sauvage, humaine et vivante !!! ont été exposés toute ma vie devant des gens !!! Il faut beaucoup de force pour FAIRE CONFIANCE à l’univers avec votre vraie vulnérabilité car j’ai toujours été tellement jugé … insulté … et embarrassé par les médias … . et je le suis encore jusqu’à ce jour !!!! «

«Alors que le monde continue de tourner et que la vie continue, nous restons toujours aussi fragiles et sensibles que les gens !!! Je n’ai pas regardé le documentaire mais d’après ce que j’en ai vu, j’étais gêné par la lumière dans laquelle ils m’ont mis. .J’ai pleuré pendant deux semaines et bien …. Je pleure encore parfois !!! Je fais ce que je peux dans ma propre spiritualité avec moi-même pour essayer de garder ma propre joie … l’amour … et le bonheur !!!! Chaque jour danser m’apporte de la joie !!! Je ne suis pas là pour être parfait … parfait c’est ennuyeux … Je suis là pour transmettre la gentillesse !!!! «

Les paroles de Britney Spears étaient accompagnées d’une vidéo de la pop star dansant sur Crazy d’Areosmith. Elle jette le signe du diable et commence à jouer de la guitare aérienne tout en tournant dans un licol rouge. Elle a posté une deuxième vidéo, disant « Je me sentais en train de danser sauvage sur @aerosmith à 2 heures du matin la nuit dernière. »

Avant même l’arrivée du documentaire sur Hulu, Britney Spears dit qu’elle s’est toujours sentie «jugée, insultée et embarrassée par les médias». Elle a été scrutée à la loupe et au microscope depuis le jour où sa vidéo d’écolière «… Baby One More Time» a frappé MTV en forte rotation en 1998, lorsque la chaîne câblée a diffusé des clips vidéo. Avec une carrière de plus de deux décennies, Spears n’a jamais été hors des projecteurs. Mais Encadrement Britney Spears l’a rendue plus populaire et sympathique au cours des derniers mois.

Le dernier instagram de Britney Spear est la première fois qu’elle répond à la Encadrement Britney Spears documentaire, sorti sur Hulu en février dernier, il y a près de deux mois. Elle a cependant offert à ses fans quelques mots lors de sa sortie initiale, faisant indirectement référence au film provocateur.

« Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres !!!! Nous avons tous tellement de belles vies différentes !!! N’oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle vivant derrière l’objectif !!!! «

Peu de temps après la sortie de Encadrement Britney Spears, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Spears travaillait sur sa propre version de l’histoire, que ce soit dans un documentaire de suivi ou un biopic. Spears semble plus préoccupée par la bataille en cours pour sa tutelle et ses relations avec son père Jamie Spears. La semaine dernière, Spears a officiellement demandé que son père ne soit plus son conservateur permanent, demandant que sa responsable des soins, Jodi Montgomery, assume ce rôle. Le mois dernier, Spears a remporté le droit de confier à une société de gestion de patrimoine la responsabilité de ses finances. Ils agiront également en tant que co-conservateur pour l’instant aux côtés de Jamie Spears.

Les créateurs derrière Encadrement Britney Spears disons qu’il y a suffisamment de matériel pour une suite. Cela pourrait arriver cette année. Mais ni le New York Times ni Hulu n’ont confirmé qu’un deuxième documentaire allait officiellement de l’avant.

