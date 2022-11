Britney Spears ne veut pas que Millie Bobby Brown la joue

célébrités

Britney Spears est dans un moment personnel spécial où elle s’est séparée de sa figure paternelle et ne veut pas que Millie Bobby Brown la joue dans un biopic.

Britney Spears Elle est devenue célèbre dans les années 1990 à l’âge de 16 ans lorsque son premier album studio l’a catapultée comme l’une des figures les plus importantes de la musique de cette décennie. A tel point qu’ils la considéraient comme l’héritière de Madone sur le trône de la pop, quelque chose qui était un compliment à cet artiste qui, à cette époque, commençait un chemin qui serait turbulent.

Pourquoi disons-nous cela ? Britney Spears elle a eu des moments personnels très difficiles et sa carrière professionnelle a été affectée dans certaines situations qui lui ont également coûté cher en termes de santé mentale, c’est pourquoi son père a pris soin d’elle et de sa fortune jusqu’à récemment lorsque la justice américaine a décidé que la pop star est en mesure de mener sa vie comme elle l’entend.

On sait que Britney Spears est une figure convocatrice et en ce sens l’actrice Millie Bobby Brown Il a fait remarquer qu’il aimerait l’interpréter: « Je veux jouer une vraie personne et je pense par moi-même : Britney Spears. Je pense que son histoire résonne en moi, grandissant juste aux yeux du public. Voir ses vidéos, regarder des interviews quand il était plus jeune. Je ne la connais pas, mais quand je regarde des photos d’elle, j’ai l’impression de pouvoir raconter son histoire de la bonne manière et uniquement d’elle. »a déclaré le protagoniste de choses étranges dans Le spectacle de Drew Barrymore.

Britney ne veut pas de film sur sa vie

Pour sa part Britney Spearsqui est très active sur Instagram où elle compte environ 41 millions de followers, a utilisé ce réseau social pour parler de la possibilité d’un biopic sur elle : « Bonnes nouvelles! Respire encore. C’est drôle que les deux mêmes personnes qui m’ont donné la vie soient exactement les mêmes qui me l’ont prise, mais devinez quoi ! Je suis vivant et respire à nouveau ! Oui, je sais j’ai trop posté cette semaine sur Instagram. Petit plaisir quand même ! Maintenant que je respire, j’ai le temps, c’est différent ! J’aime! J’ai entendu dire que les gens voulaient faire des films sur ma vie. ».

Le message continuait : « Amis, je ne suis pas mort ! Même s’il est clair que ma famille préférerait que je meure. Je suppose que ma famille va fermer ses portes maintenant ! Quoi qu’il en soit… Je veux juste dire bonjour et partager ces portes fabuleuses ! J’ai trop posté cette semaine… j’ai honte ! Je comprends… Oh, bien ! Tu as une bonne journée! »la chanteuse a terminé sa publication en précisant qu’elle est toujours en vie et ne veut pas de biopic d’elle pour le moment.

Il est clair que ces derniers temps, les films basés sur des figures musicales ont réussi à transcender et à réussir à la lumière de ces stars populaires, comme ce fut le cas avec les bandes Rhapsodie bohémienne et Freddie Mercury, Rocketman et Elton John ou Elvis avec le roi du rock. Certes ces histoires parviennent à fasciner le grand public et un film sur la vie de Britney Spears Ce serait très rassembleur. Même si elle n’aime pas ça !

