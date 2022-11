Britney Spears ne serait pas mariée et ne vivrait pas avec son « mari » Sam Asghari

Les fans affirment que Britney Spears et Sam Asghari pourraient avoir des questions à répondre concernant la légalité de leur mariage.

Les rumeurs, telles que partagées dans la vidéo TikTok ci-dessous, proviennent d’un épisode récent du podcast Deux U où le sujet de Spears a été abordé.

Des sources affirment que Britney Spears et Sam Asghari ne sont pas légalement mariés.

Selon le podcast « Deux U » de DeuxMoi auquel le TikToker a fait référence, Spears et Sam Asghari pourraient ne pas être légalement mariés.

DeuxMoi est un profil de potins sur Instagram qui publie des soumissions anonymes sur des célébrités.

La mystérieuse propriétaire du compte héberge également un podcast qui couvre les nouvelles et les informations qu’elle entend de soi-disant initiés. Le compte et le podcast partagent des informations qui sont toutes présumées et non vérifiées.

Interrogé sur l’état de la relation de Spears, DeuxMoi a suggéré qu’Asghari et Spears n’avaient pas déposé les documents nécessaires pour finaliser leur mariage.

« Sam n’est pas complètement retiré de la situation », a déclaré l’animateur du podcast à propos de leur relation.

« Il ne vit certainement pas dans la même maison et lui donne une tonne d’espace. C’est ce que j’ai entendu. »

DeuxMoi affirme que Spears travaille toujours sur son traumatisme après avoir mis fin à sa tutelle l’année dernière, alors son équipe a suggéré à Asghari de lui donner le temps de récupérer.

Les fans de Spears sont divisés sur leurs sentiments à propos d’Ashghari, qui est avec le chanteur depuis 2016.

D’une part, ils aiment la façon dont il l’a soutenue pendant le combat pour mettre fin à la tutelle sous laquelle elle était.

D’un autre côté, il a été allégué à plusieurs reprises que l’homme utilisait Spears pour un gain financier.

Sam Asghari a été accusé d’avoir « utilisé » Britney Spears pour de l’argent.

Compte tenu de l’histoire des relations de Spears, les fans et les spectateurs ne peuvent s’empêcher de craindre qu’Ashghari essaie de profiter de la star.

Spears a rencontré Ashghari en 2016 lors du tournage d’un clip vidéo pour sa chanson, Slumber Party. Ils ont tranquillement commencé à sortir ensemble avant de finalement se marier en 2022, du moins semblait-il.

Au cours de sa bataille judiciaire pour mettre fin à sa tutelle en 2021, Spears a déclaré qu’elle voulait avoir des enfants et se remarier.

Après sa fin, elle a apparemment réalisé une partie de ce rêve lorsqu’elle a épousé Ashghari en juin 2022. Des rumeurs entourant le mariage ont rapidement commencé à émerger.

Le premier drapeau rouge pour les fans concernait les détails de l’accord prénuptial que le couple avait signé.

Ashghari aurait demandé d’importantes augmentations financières tous les cinq ans, le couple est marié.

Les négociations auraient pris plus de temps que prévu car il voulait s’assurer qu’il ne finirait pas ruiné en cas de divorce.

Les fans ont trouvé cela risible car Ashghari est un acteur en herbe et la seule personne avec de l’argent dans la relation est Spears.

Il y avait aussi des spéculations selon lesquelles Ashghari, 28 ans, trompait Spears. L’accusation était en partie due à une femme nommée Morgan Osman affirmant qu’elle était sa petite amie.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles les fans pensent que le mari de Spears n’est pas là par amour. Ils croient qu’il n’est là que pour la sécurité financière qu’elle peut fournir.

Les fans ont également remarqué qu’Ashghari avait abandonné sa femme, puis l’avait suivie à nouveau, ce qui avait suscité davantage de spéculations.

Les téléspectateurs sont tous sur la même page, espérant que Spears n’a pas été mis en place pour plus de douleur et de chagrin.

Une personne a ajouté: « Elle a juste besoin de prendre le temps d’être SEULE avec elle-même. Je sais que le mariage ne devrait pas être une « prison », mais il peut certainement en devenir un avec la mauvaise personne. »

Un autre utilisateur a pensé que la nouvelle était bonne et a déploré : « Cela me rend heureux qu’ils ne soient pas officiellement mariés !!! Elle traverse beaucoup de choses mais reste intelligente. DIEU MERCI!!! »

Tout le monde peut convenir que Spears en a assez traversé et n’a besoin de personne d’autre pour entrer dans sa vie et la bouleverser.

Nous avons tous hâte de la voir en bonne santé mentale et entourée d’amour et de personnes qui se soucient d’elle.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et l’auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et l’actualité, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.