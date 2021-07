Britney Spears interpelle sa sœur et son père : « Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessée »

Britney Spears s’exprime publiquement contre son père, Jamie Spears, et sa sœur cadette, Jamie Lynn Spears.

Dans une nouvelle publication sur Instagram samedi, l’icône de la pop, 39 ans, a partagé un message très critique à l’égard de son « système de soutien », décrivant comment sa tutelle a affecté sa vie et sa carrière.

« Pour ceux d’entre vous qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse… écoutez, je ne vais pas jouer sur scène de si tôt avec mon père qui gère ce que je porte, dis, fais ou pense !!!! » elle a écrit. « Je fais ça depuis 13 ans… Je préfère de loin partager des vidéos OUI depuis mon salon plutôt que sur scène à Vegas où certaines personnes étaient si loin qu’elles ne pouvaient même pas me serrer la main et j’ai fini par avoir un contact avec l’herbe tout le temps… ce qui ne me dérangeait pas, mais ça aurait été bien de pouvoir aller au spa m-rf-g. »

« Et non, je ne vais pas me maquiller lourdement et essayer d’essayer à nouveau sur scène et de ne pas être capable de faire de vrais remixes de mes chansons pendant des années et de supplier de mettre ma nouvelle musique dans mon spectacle pour MES fans .. . alors j’arrête !!!! » a-t-elle poursuivi avant de mentionner sa sœur de 30 ans.

« Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS sur des remixes !!!!! Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!! »

« Cette tutelle a tué mes rêves », a-t-elle souligné. « Tout ce que j’ai, c’est de l’espoir et l’espoir est la seule chose dans ce monde qui est très difficile à tuer… mais les gens essaient toujours !!!! »

Britney Spears a également discuté des documentaires réalisés sur sa vie et sa tutelle, expliquant qu’elle « n’aimait pas la façon dont les documentaires évoquent des moments humiliants du passé ».

« J’ai dépassé tout ça et ça fait longtemps !!!! » elle a dit. « Et pour les femmes qui disent que c’est bizarre la façon dont j’ai encore de l’espoir pour les contes de fées … va te faire foutre !!!!! Comme je l’ai dit … l’espoir est tout ce que j’ai en ce moment … vous avez de la chance que je poste n’importe quoi … si vous n’aimez pas ce que vous voyez, ne me suivez pas !!! Les gens essaient de tuer l’espoir parce que l’espoir est l’une des choses les plus vulnérables et les plus fragiles qui soit !!!!”

Elle a conclu son message en s’adressant aux critiques de sa présence sur les réseaux sociaux : « Psss si vous ne voulez pas voir mon précieux a— danser dans mon salon ou ce n’est pas à la hauteur de vos normes… allez lire un livre !! !!! »

Le message cinglant est arrivé juste un jour après qu’elle a appelé les personnes les plus proches d’elle qui « ne se sont jamais présentées » quand elle en avait besoin sur un autre Instagram. Vendredi, Britney Spears a partagé une photo d’une citation qui disait : « N’oubliez jamais qui vous a ignoré quand vous en aviez besoin et qui vous a aidé avant même d’avoir à demander. »

« Il n’y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous qui ne se sont jamais présentées pour vous publient des choses concernant votre situation quelle qu’elle soit et parlent avec droiture pour obtenir du soutien … il n’y a rien de pire que ça !!!! » elle a écrit en partie. « Comment les personnes que vous aimez le plus osent-elles dire quoi que ce soit … ont-elles même tendu la main pour me soulever au TEMPS !!!??? Comment oses-tu rendre public que MAINTENANT VOUS SOUHAITEZ… avez-vous tendu la main quand je me noyais ???? »

Elle n’a pas précisé à qui s’adressaient les mots, expliquant simplement : « Si vous lisez ceci et que vous savez qui vous êtes… et que vous avez en fait le culot de dire n’importe quoi sur ma situation juste pour vous sauver la face publiquement. . » Mais les fans ont émis l’hypothèse qu’elle faisait référence à sa mère, Lynne Spears, et à sa sœur cadette, qui jusqu’à récemment sont restées assez silencieuses sur le sujet de sa tutelle.

L’ancienne star de « Zoey 101 » a exprimé son soutien à sa sœur fin juin, en publiant une vidéo sur son histoire Instagram près d’une semaine après le témoignage public dramatique de sa sœur, où Britney Spears a déclaré au tribunal qu’elle voulait mettre fin à elle. tutelle. Dans le clip, Jamie Lynn Spears a déclaré qu’elle avait attendu pour parler de la tutelle jusqu’à ce que sa sœur aînée l’ait abordée publiquement en premier.

Britney Spears est actuellement dans une bataille juridique au sujet de sa tutelle de 13 ans. La semaine dernière, sa demande d’embaucher son propre avocat lui a été accordée après le départ de son avocat commis d’office, Samuel D. Ingham III, qui s’occupe de son dossier depuis 2008.

Au cours de l’audience, la pop star a déclaré qu’elle avait « extrêmement peur » que son père le veuille inculpé pour « abus de conservateur ».

« Cette tutelle a permis à mon père de ruiner ma vie », a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, une semaine après le témoignage explosif de Britney Spears, un juge a rejeté une demande de destitution de Jamie Spears en tant que conservateur de sa succession. Dans sa déclaration, elle a allégué qu’elle était surchargée de travail sans aucune pause, qu’elle prenait des médicaments au lithium et qu’il lui était interdit d’avoir d’autres enfants après que ses conservateurs ne lui aient pas permis de retirer son contraceptif – des décisions qu’elle a déclarées approuvées par son père. Jamie Spears a déposé une requête pour enquêter sur les allégations, ce qu’il a nié.

Mercredi, l’avocate de Jamie Spears, Vivian Thoreen, a déclaré à un juge qu’il y avait eu un certain nombre de « déclarations inexactes » dans le témoignage de Britney Spears le 23 juin. Thoreen s’est demandé si Britney Spears était pleinement consciente de ses droits de prendre des décisions médicales car « aucune ordonnance de ce type » n’existe dans les termes de la tutelle.

Britney Spears a publié mercredi un message de célébration sur Instagram après que sa demande d’embaucher son propre avocat ait été acceptée.

« Venez, les gens … venez !!!!! Nouveau avec une vraie représentation aujourd’hui … Je me sens GRATITUDE et BÉNI !!!!” elle a écrit. « Merci à mes fans qui me soutiennent… Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi d’être soutenu par des fans aussi géniaux !!!! Que Dieu vous bénisse tous !!!!! Pssss c’est moi qui célèbre en faisant de l’équitation et en faisant la roue aujourd’hui !!!!”

